О королевской семье сняли мультсериал: первый тизер с принцем Джорджем
Британская королевская семья в очередной раз привлекла внимание всех мировых СМИ. Все потому, что накануне дня рождения Елизаветы II в сети появился первый тизер мультсериала, главным героем которого стал персонаж принца Джорджа.
Еще в январе 2020 года представители телеканала HBO Max объявили, что создают анимационный сериал о британской монархии. На такую идею авторов проекта вдохновили мемы с принцем Джорджем, которые заполонили сеть. Поэтому именно первенец принца Уильяма и Кейт Миддлтон стал главным героем киноновинки. И хотя представитель монархии не принял участия в съемках, его персонаж поражает сходством с наследником престола.
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По сюжету, принц Джордж стремится к власти и уже хочет устанавливать свои законы в Букингемском дворце. Детали проекта не разглашаются, однако теперь известно, что мультсериал будет называться "Принц" (Prince). Автором и сценаристом выступил Гэри Джанетт, который уже опубликовал первый тизер. Именно он и озвучил главного героя мультсериала.
В ролике персонаж принца Джорджа сидит на королевском троне и обращается к зрителям.
"Привет, народ. Это принц Джордж. Подумал, что вам будет интересно, что у меня все хорошо. Конечно, самоизоляция дается трудно, и мы уже устали сидеть в этих одних и тех же 775 комнатах. Ну, или в ваших там студиях, разницы никакой", – отмечает принц Джордж в тизере.
Известно, что в мультсериале "Принц" появятся все представители британской монархии. В сети уже опубликовали постер, где видно Елизавету II с Филиппом, Кейт Миддлтон и принца Уильяма, Меган Маркл с принцем Гарри, Камиллу с принцем Чарльзом, а также маленькую Шарлотту. Кто озвучит этих персонажей – пока неизвестно. Кроме того, не рассекречивают и дату выхода мультсериала "Принц".
Королевская семья в мультсериале "Принц" / HBO
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