Муза и прекрасная жена, – Ник Джонас трогательно поздравил Приянку Чопру с годовщиной отношений

Популярная индийская актриса Приянка Чопра и певец Ник Джонас, которые поженились в декабре 2018 года, отпраздновали свою первую годовщину отношений.

Поздравления Джонас написал на своей странице в Instagram. Мужчина опубликовал фотографию с их совместного выхода в Каннах во время кинофестиваля.

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Тогда на красную дорожку звездные супруги выбрали белоснежные наряды. Приянка Чопра засветилась в пышном платье с фатином и была похожа на невесту, а Ник Джонас – в классическом белом костюме с бабочкой.

Кроме того, Ник очень трогательно прокомментировал фотографию, вспомнив историю начала их романа.

Сегодня год назад мы вместе с друзьями отправились на премьеру фильма "Красавица и чудовище". В компании была и женщина, которая вскоре стала моим лучшим другом, человеком, которому я могу доверить все секреты, музой и прекрасной женой. Я безумно благодарен тебе за то, какой путь мы прошли вместе. Ты заставляешь меня улыбаться каждый день и вдохновляешь быть лучшей версией себя. Для меня большая честь быть твоим мужем. Я люблю тебя,

– заявил певец.

В ответ его жена Приянка написала, что Ник – самое удивительное, что когда-либо могло случиться с ней. Известно, что Джонас подарил любимой билеты на концерт Мэрайи Кэри.