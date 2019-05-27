Муза и прекрасная жена, – Ник Джонас трогательно поздравил Приянку Чопру с годовщиной отношений

64 Читати новину українською
Приянка Чопра и Ник Джонас
Приянка Чопра и Ник Джонас / www.gettyimages.com

Популярная индийская актриса Приянка Чопра и певец Ник Джонас, которые поженились в декабре 2018 года, отпраздновали свою первую годовщину отношений.

Поздравления Джонас написал на своей странице в Instagram. Мужчина опубликовал фотографию с их совместного выхода в Каннах во время кинофестиваля.

Читайте также: Трендовые брюки, платье в горох и яркий total look: Приянка Чопра очаровала тремя выходами

Тогда на красную дорожку звездные супруги выбрали белоснежные наряды. Приянка Чопра засветилась в пышном платье с фатином и была похожа на невесту, а Ник Джонас – в классическом белом костюме с бабочкой.

Кроме того, Ник очень трогательно прокомментировал фотографию, вспомнив историю начала их романа.

Сегодня год назад мы вместе с друзьями отправились на премьеру фильма "Красавица и чудовище". В компании была и женщина, которая вскоре стала моим лучшим другом, человеком, которому я могу доверить все секреты, музой и прекрасной женой. Я безумно благодарен тебе за то, какой путь мы прошли вместе. Ты заставляешь меня улыбаться каждый день и вдохновляешь быть лучшей версией себя. Для меня большая честь быть твоим мужем. Я люблю тебя,
– заявил певец.

В ответ его жена Приянка написала, что Ник – самое удивительное, что когда-либо могло случиться с ней. Известно, что Джонас подарил любимой билеты на концерт Мэрайи Кэри.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nick Jonas (@nickjonas)

 

 

blog_ava
Главные новости 26 мая: Зеленский о задержании в Ровно и инцидент с "мостом Кличко"
сегодня
7077
Теги: Звездные романы LifeStyle Голливуд Приянка Чопра
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Аладдин": ковер, лампа, три желания
сегодня 12:31 "Аладдин": ковер, лампа, три желания
Юлія Ліпенцева 79
День Киева: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
26 мая 17:01 День Киева: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
62999
Группа "Антитела" и MELOVIN зажгли во Львове: чем запомнится грандиозный концерт
26 мая 16:39 Группа "Антитела" и MELOVIN зажгли во Львове: чем запомнится грандиозный концерт
Юлія Михайлова 430
Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цены
26 мая 13:30 Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цены
Настя Сукач 5027
День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
26 мая 09:37 День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
15541
Новости
Больше новостей
Залиште відгук