Музей естествознания в Лондоне обвинили в сексизме из-за большого количества экспонатов самцов

Знаменитый британский Музей естествознания (Natural History Museum) в Лондоне обвиняют в сексизме из-за того, что количество экспонатов самок меньше, чем самцов.

Да, в 21 веке можно отметить безумный прогресс в борьбе с сексизмом. Однако, как сообщает британский таблоид Daily Mail, остались еще "очаги сопротивления". Примером этого издание называет экспонаты мертвых животных в Музее естествознания.

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"Женщины были не единственными лицами женского пола, которые вынуждены бороться с сексизмом. Очевидно, леопарды и львы столкнулись с этим тоже", – пишет Daily Mail.

В источнике говорится, что исследователи осмотрели более двух миллионов животных в Музее естествознания в Лондоне, Вашингтонском музее, Музее естественной истории им. Филда в Чикаго, Американском музее естественной истории в Нью-Йорке и Французском музее.

В результате выявлено, что количество самцов среди птиц составляет от 40 до 60 процентов, а среди млекопитающих – 52 процента.

Кроме того, в музеях есть экспонаты, так называемых, "эталонных животных" – официальный образец каждого вида, с которым нужно сравнивать новых животных. Среди этих важных животных лишь 27 процентов птиц и 39 процентов млекопитающих были самками.

"Возможно, именно эффектный хвост павлина, львиная грива и рога, выращенные оленями, могут собрать вокруг себя наибольшее количество толпы", – говорится в источнике.

Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B. Его автор – доктор Натали Купер из Музея естествознания отметила, что люди, которые собираются, хотят увидеть "самого большого медведя гризли или животное с заметными рогами". Экспонаты представляют животных, которых коллекционировали между 1751 и 2018 годами, но со временем дела относительно равного количества самок и самцов не улучшились. А по мнению исследователей, такое неравенство является плохим еще и для науки.

"Интересно, что мы не видим улучшения. Даже последние коллекции предвзятые", – заявила Натали Купер.