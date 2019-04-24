Музей канализации: чем удивляет один из самых необычных музеев Парижа

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Музей канализации в Париже
Музей канализации в Париже / hronika.info

Как для парфюмерной столицы мира, Музей канализации в Париже – это место довольно необычное и с ароматом вовсе не парфюмерным.

Однако это уникальная возможность исследовать небольшой участок функционирующей канализационной системы города, которая способна отбросить вас на несколько веков назад. Ведь вы можете пройтись туннелями, которые проложили почти два века назад.

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Музей канализации в Париже

Для уязвимых туристов обустроили специальные пандусы. Также туристические участки тоннелей обеспечивают светом и подачей свежего воздуха.


Музей канализации в Париже

В галереях "подземного царства" посетителям/посетительницам предлагают осмотреть отдельные механизмы, оборудование, компьютерные системы мониторинга. А мониторить есть что – сегодня длина канализационной системы Парижа достигает 2100 километров.


Музей канализации в Париже

Интересно, что этому антиподу парфюмерной индустрии известный писатель Виктор Гюго посвятил 50 страниц своего романа "Отверженные". Также канализацию города вспомнили в своих работах Умберто Эко в "Маятнике Фуко" и Гастон Леру в "Призраке оперы".

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры Новости Франции
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