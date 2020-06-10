В британской королевской семье сегодня особый праздник. Принц Филипп празднует 99-й день рождения. По этому случаю представители монархии разместили снимки с именинником в сети.

Первой мужа поздравила Ее Величество Елизавета II. Королевская чета находится на самоизоляции в Виндзорском дворце, где и сделала новое официальное фото. Именно пандемия коронавируса, по данным инсайдеров Hello Magazine, сблизила Филиппа и Елизавету II, так как в обыденной жизни они не имели столько времени для разговоров.

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Семейная идиллия сказалась и на фото. Елизавета II позировала рядом с Филиппом в праздничном цветочном платье от Angela Kelly и любимых украшениях из жемчуга. А знаменитый именинник отдал предпочтение элегантному костюму. Но даже на трогательном снимке супруги придерживались протокола и не показали романтичность.

Известно, что Елизавета II и принц Филипп поженились еще в 1947 году. Эксперт Джо Литтл убежден, что секрет их отношений заключается в том, что пара слишком разная.

"У королевы более спокойный характер. Она менее склонна к конфронтации, поэтому я считаю, у них разные мнения по многим вопросам, но, очевидно, химия имела здесь место, потому что они уже 73 года вместе", – отметил королевский эксперт.

Принц Филипп отметит день рождения со своей женой Елизаветой ІІ. Однако все родственники смогут поздравить его с 99-летием. Ожидается, что потомки осуществят видеовызов принцу Филиппу и не приедут лично поздравлять представителя монархии.

Герцоги Кембриджские уже опубликовали праздничное сообщение в сети. Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили именинника с днем рождения и показали архивные фото с ним, которые успели очаровать сеть.