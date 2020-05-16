Муж певицы ONUKA признался, в честь кого назвали сына

Солистка группы ONUKA Ната Жижченко 14 мая стала мамой. У нее и мужа, продюсера Евгения Филатова родился сын. Новоиспеченный папа не только показал первое фото сына и рассекретил его имя, но и признался, почему именно так назвали малыша.

Евгений на личной странице в инстаграме опубликовал фотографию из роддома, где держит сыночка на руках. В заметке отметил, что его зовут Александр. Мужчина говорит, что имя для первенца выбрали не просто так. Об этом говорится в "Завтраке с 1+1".

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Сына назвали Саша, потому что у Наты дедушку звали Саша. Брата зовут Саша. Отца зовут Саша. То есть она полностью окружена этим именем. И мне, в принципе, тоже нравится, поэтому мы приняли такое решение и совершенно счастливы,

– рассказал Филатов.

Сейчас мама вместе с малышом находятся в роддоме. Ната уже успела умилить сеть фотографией, где находится в особом состоянии и порадовать поклонников новостью о пополнении в семье. Звездная пара не афишировала своего состояния, поэтому для всех это стало приятной неожиданностью.

Отметим, Ната и Евгений познакомились 12 лет назад и именно тогда началась история их любви. Мужчина вспоминает, что во время первой встречи его нынешняя избранница была очень грустная, а сама Ната отмечает, что у нее сразу возникла очень сильная влюбленность. Они встречались 8 лет и только после этого Евгений решился сделать ей предложение. Сделал на парковке возле МакДональдса. Артистка призналась, что ожидала этого гораздо раньше и уже опустила руки, поэтому для нее предложение руки и сердца было неожиданным. Громких празднований не было, потому Ната не любит таких мероприятий, но это не мешает паре строить счастливую семью и любить друг друга.