Муж Алены Мозговой примет участие в шоу "Голос страны 9": неожиданная причина

В воскресенье, 20 января, в Украине состоится премьера развлекательного вокального шоу "Голос страны 9". К проекту готовились не только начинающие таланты, но и известные артисты. В частности, муж продюсера Елены Мозговой, выступающего под именем Дэвид Аксельрод.

Владимир Ткаченко удивил украинцев: певец, который женился с продюсером Аленой Мозговой, выбрал для себя творческий псевдоним Дэвид Аксельрод. По словам его звездной жены, именно это имя теперь внесено в паспорт артиста.

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"Это фамилия его деда, которую он взял себе. Теперь его зовут Дэвид Аксельрод", – отметила Алена Мозговая.

Кроме этого, стало известно, что Дэвид Аксельрод примет участие в популярном вокальном шоу "Голос страны 9". Согласно заметке Алены, ее муж прошел в следующий этап проекта и станет подопечным одного из тренеров. Немало сторонников успешного продюсера поинтересовались, почему все же Владимир Ткаченко вернулся на талант-шоу, ведь у певца вокальный опыт более 15 лет. Алена Мозговая решила откровенно рассказать о таком решении, отметив, что это часть ребрендинга.

Это шоу – кратчайший путь к миллионной аудитории, поэтому для ребрендинга мы выбрали именно участие в "Голосе". И, во-вторых, это еще и интересно. А в тренерское кресло никогда не поздно сесть, все впереди,

– объяснила Алена Мозговая.

К слову, Владимир Ткаченко известен при участии в группе "Барселона". Кроме этого, артист является финалистом программы "Шанс", "Ты – звезда", "Новая волна" и "Х-фактор". За время своей вокальной карьеры Владимир Ткаченко выпустил три клипа – "Сердцу не прикажешь", "Тебя выбираю" и "Амели". Вместе с Аленой Мозговой он воспитывает дочку Зою и Евгению от первого брака продюсера с Александром Пономаревым.



Алена Мозговая с мужем Владимиром Ткаченко и дочкой / Facebook / @Olena Mozgova