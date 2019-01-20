Муж Алены Мозговой примет участие в шоу "Голос страны 9": неожиданная причина

52 Читати новину українською
"Голос страны 9": муж Елены Мозговой примет участие в шоу
"Голос страны 9": муж Елены Мозговой примет участие в шоу / Facebook / @Olena Mozgova

В воскресенье, 20 января, в Украине состоится премьера развлекательного вокального шоу "Голос страны 9". К проекту готовились не только начинающие таланты, но и известные артисты. В частности, муж продюсера Елены Мозговой, выступающего под именем Дэвид Аксельрод.

Владимир Ткаченко удивил украинцев: певец, который женился с продюсером Аленой Мозговой, выбрал для себя творческий псевдоним Дэвид Аксельрод. По словам его звездной жены, именно это имя теперь внесено в паспорт артиста.

Читайте также: Тренеры 9 сезона "Голоса страны" в Украине

"Это фамилия его деда, которую он взял себе. Теперь его зовут Дэвид Аксельрод", – отметила Алена Мозговая.

Кроме этого, стало известно, что Дэвид Аксельрод примет участие в популярном вокальном шоу "Голос страны 9". Согласно заметке Алены, ее муж прошел в следующий этап проекта и станет подопечным одного из тренеров. Немало сторонников успешного продюсера поинтересовались, почему все же Владимир Ткаченко вернулся на талант-шоу, ведь у певца вокальный опыт более 15 лет. Алена Мозговая решила откровенно рассказать о таком решении, отметив, что это часть ребрендинга.

Это шоу – кратчайший путь к миллионной аудитории, поэтому для ребрендинга мы выбрали именно участие в "Голосе". И, во-вторых, это еще и интересно. А в тренерское кресло никогда не поздно сесть, все впереди,
– объяснила Алена Мозговая.

К слову, Владимир Ткаченко известен при участии в группе "Барселона". Кроме этого, артист является финалистом программы "Шанс", "Ты – звезда", "Новая волна" и "Х-фактор". За время своей вокальной карьеры Владимир Ткаченко выпустил три клипа – "Сердцу не прикажешь", "Тебя выбираю" и "Амели". Вместе с Аленой Мозговой он воспитывает дочку Зою и Евгению от первого брака продюсера с Александром Пономаревым.

Олена Мозгова з чоловіком Володимиром Ткаченко та донькою
Алена Мозговая с мужем Владимиром Ткаченко и дочкой / Facebook / @Olena Mozgova

Теги: Новости Украины Голос страны 9 сезон смотреть онлайн Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
18 января 19:09 Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
Богданна Рибак 535
От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
18 января 17:08 От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
969
Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
18 января 14:08 Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
Богданна Рибак 602
Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
17 января 15:00 Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
Олена Булан 1632
Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
16 января 21:00 Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
Альона Захарова 408
Топ-5 вещей в зимнем гардеробе: советы стилиста
16 января 19:30 Топ-5 вещей в зимнем гардеробе: советы стилиста
Юлія Девда 955
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук