Муж Елизаветы II перевернулся на внедорожнике

Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп попал в аварию возле имения Сандрингем в восточной Англии. Врачи осмотрели его и не нашли повода для беспокойства.

Об этом сообщило издание SCMP.

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Отмечается, что 97-летний принц выезжал с полевой дороги на главную, когда у него въехала другая машина. Land Rover Филиппа от удара перевернулся.

Водитель и пассажир во втором автомобиля получили незначительные травмы. Их, как и принца, быстро выписали.

В Британии нет верхнего возрастного предела для управления машиной, но после 70 лет права необходимо обновлять три раза в год.