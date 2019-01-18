Муж Елизаветы II перевернулся на внедорожнике

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Принц Филипп
Принц Филипп / Фото из открытых источников

Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп попал в аварию возле имения Сандрингем в восточной Англии. Врачи осмотрели его и не нашли повода для беспокойства.

Об этом сообщило издание SCMP.

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Отмечается, что 97-летний принц выезжал с полевой дороги на главную, когда у него въехала другая машина. Land Rover Филиппа от удара перевернулся.

Водитель и пассажир во втором автомобиля получили незначительные травмы. Их, как и принца, быстро выписали.

В Британии нет верхнего возрастного предела для управления машиной, но после 70 лет права необходимо обновлять три раза в год.

Теги: Королівська сім'я Аварии и ДТП LifeStyle
Источник: 24 Канал
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