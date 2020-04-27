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Муж Ирины Федишин смутил ее необычной просьбой

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Ірина Федишин з чоловіком
Ірина Федишин з чоловіком / Instagram / @irynafedyshyn

Популярная украинская певица Ирина Федишин на карантине осваивает новые профессии. На днях ее продюсер и муж попросил сделать ему стрижку , чем изрядно озадачил звездную жену.

Ирина Федишин, как и большинство знаменитостей, на карантине проводит время вместе с родными. Она играет с сыновьями, уделяет больше внимания мужу и наслаждается совместными мгновениями. На ее личной странице в инстаграме появились фотографии, на которых она показала результат того, как подстригла мужа.

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Любящие жены ради семьи готовы на все. Не является исключением и украинская исполнительница Ирина Федишин.

Возлюбленный Ирины обратился к ней с необычной просьбой. В условиях карантина, когда парикмахеры не работают, он попросил певицу сделать ему новую прическу. До этого она никогда раньше не держала машинку для стрижки в руках, поэтому очень волновалась. Результатом такого эксперимента артистка радушно поделилась с поклонниками.

Сегодня муж попросил, чтобы я его подстригла. А я этого никогда не делала. Теперь освоила новую профессию на карантине. Как вам результат?
– спросила у подписчиков исполнительница.

Ірина Федишин
Ирина Федишин на карантине стригла мужа / Instagram / @irynafedyshyn

Ірина Федишин
Певица Ирина Федишин сделала мужу новую прическу / Instagram / @irynafedyshyn

Автор: Кристина Кобак
Теги: Красота Звездные романы Карантин в Украине 2020 LifeStyle
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