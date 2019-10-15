Муж Кьяры Ферраньи празднует день рождения: биография итальянского рэпера Fedez

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Fedez
Fedez / Instagram / @fedez

Во вторник, 15 октября, популярный итальянский рэпер и муж известной fashion-блогера Кьяры Ферраньи Fedez празднует день рождения. Артисту исполняется 30 лет.

Федерико Леонардо Лючия, более известный под псевдонимом Fedez, является музыкальным продюсером и одним из самых знаменитых артистов в Италии.

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О дне рождения рэпер сообщил поклонникам на своей странице в Instagram, опубликовав семейное фото с женой Кьярой Ферраньи и их общим сыном Лео.

Fedez, Лео и Кьяра Ферраньи / Instagram

Федерико родился 15 октября 1989 года в Милане. В 2007 году в 18 лет Fedez выпустил первый мини-альбом "Pat-a-Cake". В 2011 году Fedez выпустил первый альбом "Penisola che non c'è", а в декабре того же года вышел его второй альбом "Il mio primo disco da venduto".

В 2013 году Fedez представил третий альбом "Sig. Brainwash – L'arte di accontentare", который занял первое место в местном хит-параде среди альбомов. Через несколько недель после его выпуска альбом продал 60 тысяч экземпляров, а через год 150 тысяч экземпляров.

J-AX & Fedez – Italiana: смотрите видеоклип

 

Кроме того, рэпер в 2014 году стал членом жюри местного телепроекта X Factor (Италия), итальянской версии шоу талантов The X Factor (Великобритания).

J-AX & Fedez – Senza Pagare: смотрите видеоклип

 

6 мая 2017 года во время концерта в рамках тура "Comunisti col Rolex", сделал предложение руки и сердца модели Ферраньи, с которой встречался с 2016 года.

Fedez сделал предложение Кьяри Ферраньи: смотрите видео

 

1 сентября рэпер женился на итальянском блогере Кьяре Ферраньи. Их свадьбу еще задолго до бракосочетания назвали "итальянской королевской свадьбой".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Fedez (@fedez)

 

Звездная пара воспитывает семимесячного сына Лео, который родился 19 марта. Родители активно рассказывают о первенце поклонникам в социальных сетях.

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Допис, поширений Fedez (@fedez)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Fedez (@fedez)

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Музыка Звездные дни рождения Кьяра Ферраньи
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