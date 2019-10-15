Муж Кьяры Ферраньи празднует день рождения: биография итальянского рэпера Fedez

Во вторник, 15 октября, популярный итальянский рэпер и муж известной fashion-блогера Кьяры Ферраньи Fedez празднует день рождения. Артисту исполняется 30 лет.

Федерико Леонардо Лючия, более известный под псевдонимом Fedez, является музыкальным продюсером и одним из самых знаменитых артистов в Италии.

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О дне рождения рэпер сообщил поклонникам на своей странице в Instagram, опубликовав семейное фото с женой Кьярой Ферраньи и их общим сыном Лео.

Fedez, Лео и Кьяра Ферраньи / Instagram

Федерико родился 15 октября 1989 года в Милане. В 2007 году в 18 лет Fedez выпустил первый мини-альбом "Pat-a-Cake". В 2011 году Fedez выпустил первый альбом "Penisola che non c'è", а в декабре того же года вышел его второй альбом "Il mio primo disco da venduto".

В 2013 году Fedez представил третий альбом "Sig. Brainwash – L'arte di accontentare", который занял первое место в местном хит-параде среди альбомов. Через несколько недель после его выпуска альбом продал 60 тысяч экземпляров, а через год 150 тысяч экземпляров.

J-AX & Fedez – Italiana: смотрите видеоклип

Кроме того, рэпер в 2014 году стал членом жюри местного телепроекта X Factor (Италия), итальянской версии шоу талантов The X Factor (Великобритания).

J-AX & Fedez – Senza Pagare: смотрите видеоклип

6 мая 2017 года во время концерта в рамках тура "Comunisti col Rolex", сделал предложение руки и сердца модели Ферраньи, с которой встречался с 2016 года.

Fedez сделал предложение Кьяри Ферраньи: смотрите видео

1 сентября рэпер женился на итальянском блогере Кьяре Ферраньи. Их свадьбу еще задолго до бракосочетания назвали "итальянской королевской свадьбой".

Звездная пара воспитывает семимесячного сына Лео, который родился 19 марта. Родители активно рассказывают о первенце поклонникам в социальных сетях.

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