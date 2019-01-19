Муж Маши Ефросининой показал, как они изменились за 10 лет: фото

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Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым
Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым / Instagram / @mashaefrosinina

Сеть взорвалась новым флэшмобом #10yearschallenge, который заключается в том, что пользователи публикуют снимки десятилетней давности и современные. Присоединилось к нему и семейство популярной украинской телеведущей Маши Ефросининой.

Маша раньше показывала свои фото, однако ее муж Тимур Хромаев растрогал сеть, опубликовав их совместную архивную фотографию на своей странице в Instagram.

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Тимур показал поклонникам коллаж из двух фотографий. На первом 29-летняя Маша позирует с любимым мужем. Тогда они были их браку было чуть более 5 лет. На втором – один из последних снимков супругов во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Как один день", – добавил в подписи Хромаев.

Поклонники положительно отреагировали на публикацию мужа Маши и в комментариях отметили, что со временем они стали выглядеть только красивее.

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Timur Khromaev (@timur_khromaev)

 

Теги: LifeStyle Маша Ефросинина
Источник: 24 канал
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