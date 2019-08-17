Муж Меган Фокс в начале отношений отказывался пойти с ней на свидание: неожиданные детали

Известная голливудская актриса и модель Меган Фокс и ее муж Брайан Остин Грин живут в счастливом браке с 2010 года и воспитывают троих детей. Но, как неожиданно рассказал Брайан, в начале отношений он не хотел встречаться с Меган.

Об этом он рассказал в интервью KFC Radio Barstool. Мужчина признался, что на момент встречи с 18-летней Меган Фокс (их отношения начались в 2004 году), он закончил предыдущие отношения и не хотел начинать новые.

Читайте также: Меган Фокс раскритиковали за чрезмерное увлечение ботоксом

Тогда Грин отклонил предложение Меган Фокс встречаться, добавив, что он не заинтересован в отношениях. Однако девушка ответила, что пойдет на свидание с другим мужчиной, из-за чего Брайан начал ревновать.

Меган была очень молода, когда мы познакомились. И я решил, что ничего между нами не будет. Тогда я только разорвал отношения с девушкой, поэтому не искал новых. Но она была очень настойчивой. Забавно, когда я отклонил ее предложение, объяснив, что не заинтересован, она сказала, что пойдет на свидание с другим. Тогда я и занервничал. Я понял, что мысль о ней и о другом парне убивает меня,

– рассказал Брайан Остин Грин.



Меган Фокс и Брайан Остин Грин / Getty Images