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Муж певицы Пинк рассказал, как его жена и сын пережили коронавирус

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Пинк с мужем / Фото: Getty Images

Известная американская певица Пинк вместе с сыном переболела коронавирусом. На днях звезда поделилась с поклонниками информацией о ходе заболевания у малыша. Теперь ее муж рассказал, что COVID-19 его родные переносили тяжело.

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, беспощадно поражает сотни тысяч людей по всему миру и уносит жизни. Те, кто вовремя обратился к врачам, смогли преодолеть недуг. К их числу относится и исполнительница Пинк, которая боролась с COVID-19 вместе с 3-летним сыном Джейсоном. В интервью радиостанции SiriusXM ее муж, мотогонщик Кэри Харт рассказал, как семье удалось выздороветь.

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По словам любимого Пинк, жена и сын тяжело переносили болезнь, однако 40-летняя артистка страдала меньше, чем ее сын.

У Джейсона в течение нескольких недель была очень высокая температура – до 39,4 градуса. Приходилось делать ему прохладные ванны по четыре-пять раз в день,
– прокомментировал состояние сына Харт.

Кэри отметил, что его жена болеет астмой и поэтому коронавирус проходил очень тяжело. Он поразил легкие. Мужчина рассказал, что жене было тяжело дышать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений P!NK (@pink)

У самого Харта и их восьмилетней дочери Уиллоу никаких симптомов коронавируса не обнаружено. Сейчас певица с сыном чувствуют себя намного лучше. У мальчика уже нет повышенной температуры, что не может не радовать звездную мамочку.

Отметим, по состоянию на 13 апреля в мире зафиксировали 1 924 679 случаев заражения коронавирусом, из которых 119 692 летальных. Удалось выздороветь 445 005 лицам. Наибольшее количество инфицированных в США – 586 941 человек. Правительства государств призывают своих граждан соблюдать правила карантина, а при первых проявлениях заболевания – обращаться к врачу.


Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус COVID-19 LifeStyle Звездные болезни Звездные родители
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