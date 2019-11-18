Муж покойной Фриске показал миру новую возлюбленную: романтические фото Шепелева и избранницы

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Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова / Instagram / @dmitryshepelev

Известный ведущий Дмитрий Шепелев, который в январе 2018-го года загремел в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, впервые показал миру свою возлюбленную. На днях он опубликовал первую фотографию с Екатериной Тулуповой – его новой избранницей после смерти Жанны Фриске.

Известно, что Екатерина является русским дизайнером из Екатеринбурга, которая после школы переехала в Москву и там начала строить карьеру. Там же она и познакомилась с Дмитрием. 36-летние влюбленные имеют детей от предыдущих браков – Платона от Жанны Фриске, и Ладу и Платона от Дмитрия Кленова. Их роман начался в 2017 году.

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По словам Дмитрия и Екатерины, их дети первыми познакомились между собой, поскольку ходят в один детский сад. Опубликовав черно-белую фотографию в инстаграме, Шепелев опроверг все слухи о возможной свадьбе и рассказал о начале их истории любви.

Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова / Instagram / @dmitryshepelev

Поскольку гремит новость, якобы я женюсь, решил у вас поспрашивать, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами? В нашем с Катей случае получилось так, что наши дети познакомились первыми – они ходили в один детский сад. Поэтому получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода,
– поделился ведущий.

Стоит напомнить, что Дмитрий Шепелев находился в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 по 2015 год. В 2013 году у них родился сын Платон, но уже через 2 года Жанна умерла после тяжелой и продолжительной борьбы с раком. Ведущего Шепелева обвиняли в присвоении средств, которые были направлены на лечение Фриске, но детектор лжи в эфире одного российского шоу опроверг обвинения. Сейчас у мужа непростые отношения с родителями Фриске, и для их свиданий с внуком составлен специальный график.

Дмитро Шепелєв і син Платон
Дмитрий Шепелев и сын Платон / Instagram / @dmitryshepelev

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Звездные романы
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