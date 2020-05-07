Муж Санты Димопулос переболел коронавирусом: лежал в больнице 12 дней

Экс-солистка известной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос призналась, что ее муж, совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко перенес коронавирус. Женщина говорит, что он 12 дней пробыл в больнице и никогда так сильно не болел.

Коронавирус продолжает поражать знаменитостей. На днях Санта Димопулос на личной странице в инстаграме призналась, что ее любимый боролся с COVID-19. Несмотря на сильный иммунитет, Игорю не удалось избежать инфицирования.

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В инстаграм-сторис подписчики поставили модели вопрос о том, верит ли она в коронавирус. На это Санта ответила, что ее муж пострадал от этого заболевания. По словам Димопулос, у него была очень высокая температура, хотя иммунитет у него сильный.

Он лежал в больнице 12 дней и говорит, что так не болел никогда (у него даже никогда не было воспаления легких). Двое наших знакомых умерли. Все очень серьезно. Берегите себя,

– отметила знаменитость.



Санта Димопулос ответила на вопрос о коронавирусе / Instagram-Stories / @santadimopulos

Отметим, по состоянию на 7 мая в Украине зафиксировали 13 184 случая заболевания COVID-19, из которых 327 летальных. Удалось выздороветь 2 097 инфицированным.



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