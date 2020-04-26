Муж Тодоренко вступился за жену после нападок в сети: настрадалась и нарыдалась

Российский певец Влад Топалов публично защитил жену Регину Тодоренко, которая резко высказалась о жертвах домашнего насилия. Он отметил, что всегда будет на стороне любимой и признался, что за последние сутки телеведущая постоянно плакала и страдала.

Муж Регины Тодоренко не оставил без внимания хейт, который льется на его жену после публичных высказываний на тему домашнего насилия. Телеведущая уже несколько раз раскаивалась перед публикой и признала свою вину, однако Влад Топалов решил самостоятельно дать отпор нападкам на жену в инстаграм-профиле. И сделал он это в довольно грубой форме.

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Российский певец не менее критически относится к освещению насилия в семье и получил немало негатива после скандального интервью. Однако, в отличие от Регины Тодоренко, не стал прибегать к пространным сообщениям с красноречивыми извинениями и оправдываться за свои слова. Он заступился за возлюбленную и заявил, что в любой ситуации будет поддерживать ее и общего сына Михаила, независимо от того, правы они или нет: "Всегда поддержу, буду драться и защищать вас до последней капли пота. Ведь вы – мое все".

Топалов рассыпался в комплиментах 29-летней Регине Тодоренко, акцентируя на том, что она хрупкая, нежная и уязвима и, как и каждый из нас, "не знает всего на свете и может оступиться". Он посоветовал хейтерам обращаться с комментариями уже к нему самому и больше не трогать жену.

Оставьте хрупкую девочку в покое. Она достаточно настрадалась и нарыдалась за сутки. Я, в отличие от вас, не святой. Поэтому, когда оскорбляют мою семью, даю естественную реакцию,

– написал Влад Топалов.

Подробнее о скандале, который разгорелся вокруг Регины Тодоренко, читайте здесь.

Кроме того, муж Регины Тодоренко не стал скрывать, что сразу после скандала ответил нескольким пользователям сети грубо. Однако сейчас он открыт для конструктивного диалога в том случае, если кто-то из критиков не расставил все точки в этом инциденте.

Как известно, Влад Топалов уже более 2 лет живет в Москве с Региной Тодоренко и воспитывает с ней 1-летнего сына. Накануне рождения первенца Регина Тодоренко официально поженилась с любимым, однако паре пришлось отложить свадебную церемонию из-за родов телеведущей. Свадьбу они сыграли уже в июле 2019 года в Италии.