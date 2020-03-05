Мужа Ники Минаж арестовали: насильнику грозит 10 лет тюрьмы

Американская реперка на протяжении нескольких лет имеет отношения с Кеннетом Петти. Муж Ники Минаж заработал славу сексуального преступника из-за попытки изнасилования несовершеннолетней. Хотя правонарушение произошло еще в 1995 году, однако правительство Калифорнии возобновило дело. Мужчине грозит заключение сроком до 10 лет.

Как сообщает издание TMZ, скандальный Кеннет Петти снова оказался под угрозой длительного заключения. Мужчина уже отсидел четыре года в государственной тюрьме Нью-Йорка из-за попытки изнасилования первой степени 16-летней девушки. В штате он вынужденно зарегистрировался как сексуальный преступник, однако после переезда в Калифорнию пренебрег этим.

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Проблемы Кеннета Петти с законом начались в ноябре 2019 года, когда вместе с любимой они поселились в Беверли-Хиллз. Тогда от ареста его спас залог в размере 20 тысяч долларов – почти полмиллиона гривен. Однако судового дела избежать не удалось.

Вчера, 4 марта, состоялось слушание дела, в котором насильник отказался признавать свою вину. Повторное рассмотрение назначили на 23 марта, а возлюбленного Ники Минаж отправили на домашний арест. На этот раз сумма залога увеличилась и составляет 100 тысяч долларов – почти два с половиной миллиона гривен.

Согласно законодательству, Кеннет Петти будет иметь комендантский час, а все его путешествия будут ограничены Южной Калифорнией. Он уже сдал свой паспорт правоохранительным органам. Кроме того, в течение этого срока мужчина не сможет употреблять алкоголь и марихуану. За то, что Кеннет не был зарегистрирован в Калифорнии как сексуальный преступник, ему грозит 10 лет тюрьмы.

Стоит напомнить, что Кенни Петти был осужден в 1995 году по попытку изнасилования 16-летней девочки. После чего мужчина попал в тюрьму на срок от 18 до 54 месяцев. Точная дата освобождения неизвестна. 27 апреля 2002 года новый парень певицы дважды выстрелил в живот Ламонта Робинсона, который скончался от полученных травм. В 2006 году Петти приговорили к 10 годам тюрьмы, однако он отсидел семь лет и после чего вышел на свободу.