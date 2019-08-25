Мужчина моей мечты, – Маша Ефросинина трогательно поздравила сына с 5-летием: видео

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая является счастливой мамой и женой Тимура Хромаева, чувственно поздравила своего младшего сына Александра с 5-летием.

На своей странице в Instagram Маша опубликовала видео с архивными снимками. В коротком ролике звездная мама показала, как ее семья держала малыша на руках после рождения в роддоме.

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"Александр, ты символ новой эпохи нашей семьи! И это целых пять лет счастья! С днем рождения, самый добрый мальчик на свете", – добавила в подписи знаменитость.

В публикации в комментариях оставили поздравления и другие представители украинского шоу-бизнеса и модной индустрии: дизайнер Валерия Гузема, жена Монатика Ирина Демичева, телеведущий Юрий Горбунов и другие.

Маша Ефросинина часто демонстрирует подписчикам в социальных сетях кадры из жизни своего мужа и детей: 15-летней Наны и Александра. Для звезды ее семья целая вселенная. Маша даже неоднократно давала свои рекомендации относительно воспитания будущего поколения. По ее мнению, детей нужно научить принимать собственные решения, иметь собственное пространство, а также никогда не применять насилия к ним.

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У ваших детей должно быть собственное пространство. По утверждению психологов, они имеют право проводить свое время наедине столько, сколько захотят, – рассказывала Ефросинина.