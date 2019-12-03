Мужчина на обложке женского глянца: сочетание платья и бороды

Впервые за последние 35 лет на обложке британского журнала Cosmopolitan появился мужчина. Американский парикмахер и телеведущий шоу "Натурал глазами гея" Джонатан Ван Несс позировал для глянца в женских образах. Не в первый раз издание разрушает стереотипы в индустрии моды.

На обложке январского выпуска журнала Cosmopolitan появился мужчина. Последний раз к таким экспериментам издание прибегало 35 лет назад, когда публиковало фотографию с британским поп-певцом Бой Джорджем. В прошлом году лицом номера стала самая тяжелая профессиональная модель plus-size Тесс Голлидей.

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32-летний американец Джонатан Ван Несс позировал для обложки Cosmopolitan в шифоновом платье персикового цвета от бренда Christian Siriano, высоких белых носках и кроссовках от Nike.

Да, мы сделали это. Джонатан Ван Несс – звезда нашей январской обложки. Милости просим,

– прокомментировало издание сообщение в Инстаграме.

На других фотографиях образы телеведущего не менее экстраординарные. Он расположился прямо в ванной в ярких полупрозрачных брюках с цветочным принтом, джинсовой жакете и с бигуди на голове. Также он примерял платье ярко-розового цвета.



Джонатан Ван Несс для Cosmopolitan / Cosmopolitan



Джонатан Ван Несс для Cosmopolitan / Cosmopolitan

Стилистом съемки стала фэшн-директор Cosmopolitan UK Эми Баннерман, над фото работала британская фотохудожница Рейчел Смит.

Аудитория одобрительно восприняла обложку с Джонатаном Ван Нессом. Ее уже успели назвать лучшей в истории Cosmopolitan и отметили, что такие "инновации" в мире моды – шаг вперед.

Что известно о Джонатане Ван Нессе?

Это известный американский парикмахер, телеведущий и создатель подкастов. Шоу "Натурал глазами гея", участником которого он является, награждено премией Эмми 2018 года. В этом году Джонатан рассказал, что семь лет знает о своем заболевании ВИЧ. Он также признался, что в детстве страдал от сексуального насилия и долгое время страдал от наркотической зависимости. В школе он боролся с издевательствами из-за его излишне женственных черт лица.

Джонатан считает, что пришло время отказаться от гендерных рамок и поставить под сомнение бинарные стереотипы. Сегодня он один из самых веселых ведущих и проповедник позитивного мышления.