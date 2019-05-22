Мужчинам со мной сложно, – Леся Никитюк рассказала о личной жизни

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала приглашенной гостьей шоу "Экзамен", которое ведет Маша Ефросинина. Во время интервью звезда рассказала не только о своих буднях и проектах, но и о личной жизни. В частности, о предыдущем романе с "соседом".

"Экзамен" с Лесей Никитюк уже вышел на YouTube и сразу же привлек внимание всех ее сторонников. Телеведущая призналась, что довольно сложно пережила разрыв предыдущих отношений, ведь с "соседом" была почти 3 года.

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"Наш роман длился 2,5 года. Мы очень любили друг друга. Но я уже переплакала и отпустила. Переболела. Сейчас я одинока, но смогла принять это одиночество. Хотя на первых этапах очень его боялась. Тогда же казалось, что мой мир перевернулся", – поделилась Леся Никитюк.

Кроме этого, знаменитая украинка рассказала, что на самом деле экс-бойфренд живет в соседней квартире, поэтому она его называла "соседом". После разрыва Леся Никитюк часто встречает его и даже слышит, как он возвращается домой, ее собака всегда в такие моменты жалко скулит.

Мне спокойно, когда я слышу, что он приходит домой, в свою квартиру. Собака сразу спрыгивает на пол и начинает ныть, полагает, что "папа" сейчас зайдет. Слышу, как он пятками ступает по полу, и успокаиваюсь. Я под охраной, я не одна. Мы постоянно встречаемся. И часто я чувствую, когда это произойдет. Иду и думаю: "Сейчас-сейчас", и здесь оп – и он из-за угла. Мы здороваемся, общаемся, но не более

– призналась Леся Никитюк.

В то же время телеведущая добавила, что у нее отношения не складывались легко. Как ранее признавалась Леся Никитюк, причиной тому является ее популярность. Поэтому во время романа она пыталась всячески уберечь любимого от публичности и излишнего внимания общественности. Однако даже это не помогло ей спасти отношения.

"У меня никогда не было все легко и просто. Мужчинам со мной сложно. Когда прихожу в любую компанию, все внимание переключается на меня. Мужчина включает телевизор – там я, Интернет – там реклама со мной. Если я на отдыхе ем чебурек или катаюсь на лыжах, это сразу появляется в сети. Пыталась оградить наши отношения от чужих глаз. Мы никогда не выходили в свет публично. Но я все равно думаю, что зря рассказала об этих отношениях. Вдруг все так обернулось потому, что ляпнула , мол, я счастлива?" – добавила Леся Никитюк.

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Что известно о предыдущих отношениях Леси Никитюк?

Как известно, Леся Никитюк получила большую популярность благодаря проектам "Рассмеши комика" и "Леся здеся". Начинала свой путь звезда с хмельницкой команды КВН, поэтому шутить и общаться с людьми она умеет, как никто другой. После первых же программ Леся Никитюк получила большую славу, поэтому стала приглашенной ведущей "Кто сверху?", "Кто против блондинок?", "Вокруг М" и "Орел и решка".

Сейчас звезду узнают, пожалуй, все украинцы, которые смотрят телевидение. Еще больше людей следят за ее блогом в сети. Там общественность и узнала, что Леся Никитюк встречается с "соседом". Лицо мужчины она никогда не показывала, но охотно рассказывала о нем и демонстрировала подарки. В феврале 2019 года на странице в Instagram Леся Никитюк призналась, что больше не встречается с загадочным мужчиной, потому что они "разошлись, как в море корабли".