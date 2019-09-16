Мужчины и дети Анастасии Заворотнюк: что о них известно

Поклонников творчества Анастасии Заворотнюк недавно поразила страшная новость. Их любимая актриса, которая сыграла главную роль в комедийном сериале "Моя прекрасная няня", находится в больнице со страшным диагнозом – рак мозга. Глиобластома – неизлечимая форма онкологического заболевания, поэтому жизнь известной актрисе спасти не удастся, поскольку с таким диагнозом долго не живут.

Редакция LifeStyle 24 расскажет вам о том, какие мужчины были крепким плечом для актрисы и как выглядят дети знаменитости.

Мужчины Анастасии Заворотнюк

У красивой и привлекательной актрисы, которая своей харизмой приковала внимание многих мужчин, было три брака. Первым мужчиной, который подарил Заворотнюк кратчайший отрезок супружеской жизни стал немецкий предприниматель Олаф Шварцкопф. Их знакомство прошло в гримерке актрисы в 1993 году, а позвал замуж красавицу молниеносно быстро – уже через 5 дней после знакомства.

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Такая решимость и настойчивость нравилась Анастасии, поэтому когда ей было 23 года, она отправилась к любимому в Германию. Впрочем уже через год юная девушка вернулась домой. Известно, что первый муж был старше нее на 12 лет, однако Анастасия хотела еще очень много чего увидеть и сделать, поэтому отношения быстро дали трещину, ведь Олаф не слишком успевал за зажигательной женой.



Анастасия та Олаф

В одном из своих интервью он рассказал, что узнал от Насти о выкидыше. Мужчина поверил ей на слово, однако позже узнал, что она сделала аборт.

После развода к Анастасии пришла новая любовь. Уже через год, в 1994 году, звезда связала свою судьбу с предпринимателем Дмитрием Стрюковым. Он стал ее вторым мужем, который своим признанием обогнал первого мужа Анастасии, сделав предложение руки и сердца на четвертый день их знакомства.



Заворотнюк со своим вторым законным мужем

Влюбленная актриса ответила взаимностью, поэтому будущее супруги переехали жить в США. У супружеской пары родилось двое детей – дочь Анна и сын Майкл. В Америке Заворотнюк занималась недвижимостью, а в Россию летала ради съемок в фильмах и сериалах, впрочем такой темп жизни оказался для обоих достаточно сложным, поэтому в 2016 году, после 22 лет супружеской жизни пара официально развелась.

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Среди официальных браков звезда сериала "Моя прекрасная няня", которая сыграла роль няни Вики, закрутила роман с коллегой по съемочной площадке – актером Сергеем Жигуновым. Поговаривают, что роман с актером стал причиной развода Заворотнюк со вторым законным мужем и отцом своих детей Дмитрием Стрюковым.



Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов

В то время, когда няня Вика и ее богатый работодатель, ставший вдовцом, никак не могли найти общего языка в течение 6 сезонов на съемочной площадке, вне экрана у пары развивался бурный роман. Сам Жигунов также пошел на жертвы ради любви, ведь ушел от жены Веры Новикой, с которой также прожил 32 года.

Однако, страсть между актерами продолжалась недолго, поэтому за год до окончания сериала, когда их герои наконец должны были пожениться, пара разошлась. Жигунов вернулся к жене, с которой уже успел развестись. Жена была не против еще раз сказать "да", поэтому в октябре 2009 года Жигунов вновь расписался со своей бывшей супругой.

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Каждый конец имеет начало, поэтому следующая любовь Заворотнюк пришла к ней благодаря сериалу "Моя прекрасная няня". После завершения всех сезонов, актриса получила наибольшее признание, ее начали звать на разные шоу и телепрограммы, где она и познакомилась со своим возлюбленным Петром Чернышевым.



Третий муж Анастасии Заворотнюк – Петр Чернышев

Сначала пара скрывала отношения, ничего не рассказывала на камеру и избегала вопросов журналистов. Вскоре Петр переехал в США, а затем в Германию. Только после того, как он снова вернулся в Россию, у пары начались настоящие отношения. На этот раз они не скрывали отношений и появлялись на публике вместе. Повстречавшись год, пара решила узаконить свои отношения, поэтому в 2008 году Анастасия Заворотнюк в очередной раз стала женой.



Свадьба супругов

Последние новости из жизни известной актрисы удивили ее поклонников. В возрасте 47 лет она в третий раз стала мамой. В октябре 2018 года на свет появилась дочь Мила. Для Петра Чернышева - это первый ребенок.

Дети Анастасии Заворотнюк

Как известно, у Анастасии Заворотнюк есть трое детей: старшая 22-летняя дочь Анна и 18-летний Майкл от первого брака и младшая дочь Мила, которую актриса родила в октябре 2018 года.



Семья Заворотнюк



Анастасия Заворотнюк с Петром Чернишовым



Маленькая дочь Мила​