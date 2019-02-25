Мужчины Леси Украинки: секреты личной жизни великой женщины

Такой талантливая, уверенная, упрямая, умная, невероятно современная и прогрессивная... Такая уставшая, измученная физически и духовно, такая несчастная в любви. Леся Украинка – женщина, чье имя знают далеко за пределами Украины, гениальная писательница, переводчица, культурная деятельница. Ко дню ее рождения вспоминаем личную драму поэтессы, ее любимых мужчин и непростую жизнь.

Биография

Лариса Петровна Косач родилась 25 февраля 1871 года в городе Новоград-Волынском в семье интеллигенции. Ее мать, Ольга Петровна Драгоманова-Косач – писательница, более известная под псевдонимом Олена Пчилка, была активной участницей женского движения, издавала альманах "Первый венок". Отец был высокообразованным помещиком, который очень любил литературу и живопись. Детские годы Леси прошли на Волыни: в Новограде-Волынском, в селе Колодяжное, что под Ковелем.

Читайте также: Шевченко и женщины: откровенно о личной жизни гения

Леся очень любила музыку, старательно училась играть на фортепиано. Но туберкулез костей заставил девушку прекратить занятия. Несмотря на то, что Леся не посещала занятия в гимназии, это не помешало ей самостоятельно выучить 11 языков, и написать для сестер учебник "Древняя история восточных народов", который впоследствии выдали в Екатеринославе (ныне Днепр).

Первая любовь

Свою первую любовь Лариса (настоящее имя Леси Украинки) встретила, когда ей было 15. Максиму Славинскому в то время было 18. Он был другом старшего брата поэтессы Михаила. Первая встреча состоялась в селе на Киевщине, где у родителей Ларисы было имение.



Юная Леся Украинка

На долгие годы плодотворной работы объединили Ларису и Максима поэзии Генриха Гейне. Девушка явно питала к коллеге романтические чувства, об этом свидетельствуют ее письма брату.



Славинский в более зрелом возрасте

В 1892 году чувства вспыхнули с новой силой. Между ними разгорелся настоящий роман. Почему со временем отношения перешли в дружбу – исследователи не знают. Известно, что мать писательницы Олена Пчилка недолюбливала Максима. Однако это вряд ли стало причиной разрыва, ведь Лариса была очень упрямой девушкой.

Читайте также: Лауреаты Шевченковской премии-2019: полный список

Максиму посвящено немало интимной лирики Леси Украинки. Известно, что после разрыва отношений они продолжали общаться. Нет никаких упоминаний о неуважительных высказываниях ни со стороны Украинки, ни Славинского.

Личная трагедия Леси

Когда Лесе Украинке исполнилось 24 года, ее новым увлечением стал Нестор Гамбарашвили. Нестор снимал комнату в доме семьи поэтессы. Она давала ему уроки французского языка, а он учил ее грузинскому. Лесю восхищал Нестор и его народ.

Их отношения были более чем дружескими. Об этом говорят биографы писательницы. А также об этом говорила сестра Леси Ольга.



Леся была близка с молодым грузином

Гамбарашвили разбил сердце известной украинки. Когда она уехала лечиться в Ялту, он женился на богатой девушке. Об этом Леся узнала не от него лично, а из письма матери. Среагировала поэтесса удивительно иронично: "Попался, жучку, в барскую ручку!"

Читайте также: "Думы мои" или "Сон": как хорошо ты знаешь стихи Шевченко

Однако, Леся долго и тяжело переживала предательство. Она отправила Нестору десятки писем, которые он оставил без ответа. Вероятно, потому что просто нечего было ответить. Ведь, когда в 1958 году попал на могилу бывшей возлюбленной, то искренне плакал.

Самая искренняя любовь

Исследователи биографии Леси Украинки уверяют, что самую большую любовь своей жизни она встретила во время лечения в Ялте. В 1897 году она знакомится с революционером из Минска Сергеем Мержинским, который в Ялте лечил туберкулез легких.

Сердце Мержинского принадлежало другой, хотя у них с Лесей был пылкий роман

Познакомилась будущая пара благодаря связям Леси Украинки с крымской социал-демократической организацией. Сергей был очень умным и эрудированным человеком. Образование он получил в Киеве, работал над переводами, увлекался театром, был общественным деятелем.

В Крыму пара поднималась на Ай-Петри. Их отношения начали развиваться.

Однако его болезнь прогрессировала ... Родители девушки были не в восторге от ее отношений. Ведь она сама всю жизнь боролось с болезнью, а тут еще один немощный человек. Леся ездила к Сергею в Минск. Они планировали поехать на лечение в Швейцарию.

В течение 1901 Леся Украинка 4 раза ездила к Мержинскому. Здесь стало известно, что любовь Леси безответная. Сергей любил другую женщину. В это время писательница написала свою гениальную "Одержимую". Однако она не оставила его, Мержинский умер на руках Леси Украинки.



Леся возле умирающего любимого



Леся ужасно пережила смерть любимого. От стресса и переутомления ее собственная болезнь начала прогрессировать. К тому же, ухаживая за больным Мержинским, она заболела еще и туберкулезом. Чтобы жить дальше, нужен был снова постельный режим, серьезное лечение. С тех пор писательница жила в санаториях в Карпатах, в Сан-Ремо. Две зимы провела на Кавказе. Затем снова была Ялта. А дальше были Кутаиси и Берлин.

Леся выходит замуж

В возрасте 36 лет, за 6 лет до смерти, Леся Украинка таки выходит замуж. Ее официальным мужем становится музыковед Климент Квитка, давний друг.



Пара прожила вместе 6 лет

Климент был на 9 лет моложе Леси. В 1907 году она уехала в Крым, чтобы лечить его от чахотки. Знакомы они были давно. Когда Климент был первокурсником, Леся выступала в Киевском университете. Уже тогда он собирал народные песни, и она предложила ему записать ее песни. Так и завязалось знакомство.

В Крыму они и поженились, без родни и торжеств, приглашены были только свидетели. Биографы считают, что страсти между парой не было. Леся опекала Климента, называла его Клёня или Квиточка. Исследователи жизни Украинки убеждены, что между ними была скорее глубокая дружба, доверие, забота.

Клёня был юристом, ему приходилось содержать своих родных. Поэтому Леся старалась не обременять мужа финансово. Отец продал имение, записанное на Лесю, и отдал им деньги. Но из-за постоянных лечений этого надолго не хватило. Мама Леси Олена Пчилка вообще подозревала, что Климент повелся на родственные деньги.

Однако семейная жизнь Леси продлилась недолго. В 1913 она умерла на горном курорте Сурами (вблизи Боржоми). Рядом были муж и мама. К слову, после смерти Леси Олена Пчилка постоянно общалась с Квиткой, даже просила о помощи.

Квитка после смерти Леси надолго остался один. В свои 33 он считал себя уже старым. Но прожил еще 40 лет. Аж в 65 лет он снова женился. Его новой избраннице было всего 25 лет. Пианистка Галина Кащеева, как и Леся, умерла в 42 года. До последних дней Квитка ревновал Лесю к Мержинскому.

Была ли у Леси нетрадиционная любовь?

Некоторые исследователи приписывают Лесе Украинке роман с Ольгой Кобылянской. Свои догадки они строят на переписке, где женщины обращаются друг к другу ласковыми словами. Мотивы однополой любви они находят и в драме "Голубая роза" (в первой редакции название "Ночные бабочки").

Две великие писательницы

Однако большинство биографов уверены, что этих женщин связывала только тесная дружба и поддержка.

Таким была личная жизнь великой писательницы. Ее любовь, разочарования, переживания имели большое влияние на творчество. На, несомненно, гениальное творчество.

Читайте также: Выходные в марте 2019 ли будет 8 марта выходным днем и которые праздничные дни ожидают украинцы​