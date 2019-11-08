Красивые мужские стрижки: подборка лучших причесок на любой выбор

Стрижка для мужчины – важный аспект, который формирует его внешний вид и дает оценку того, кто он и чем занимается. Это визитная карточка любого мужчины, который хочет иметь статусный вид и быть заметным в глазах своих друзей и коллег.

Стрижка Бокс

Стрижка бокс у мужчин завоевала популярность уже давно. Такая прическа является универсальной, красивой, ведь за ней не надо максимально ухаживать. Стрижка бокс выглядит красиво, аккуратно и эстетично.



Стрижка бокс

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Стрижка Полубокс

Стрижка полубокс относится к классическим. От всех профессиональных стрижек ее отличает сбритая височно-затылочная часть и четкая окантованая линия. В этой прическе главное соблюдать плавный переход. Удлиненный полубокс могут выбрать мужчины, достаточно уверены в себе, а полубокс с челкой подойдет тем, кто любит менять свой образ.



Стрижка полубокс

Стрижка Андеркат

В мужской стрижке андеркат основным отличием является то, что в ней нет плавного перехода между длинными и короткими волосами. Мужчины выбирают эту прическу из-за выбритых висков и длинной челки. Такая прическа делает мужчину более мужественным, сексуальным и решительным.



Стрижка андеркат

Красивым мужчинам такая стрижка очень идет

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Стрижка Кроп

Мужская стрижка кроп придет на помощь тем, кто не хочет тратить много времени на укладку волос. Кроп – короткая мужская стрижка, для создания которой парикмахер должен сбрить только стороны, а на верхнюю часть волос оставить 2,5 – 6 сантиметров. Такая прическа подходит для всех типов волос.



Стрижка кроп

Стрижка Итальянка

Презентабельный вид мужчины – залог успеха во многих сферах жизнедеятельности. Стилисты советуют примерить на себе такую стрижку молодым ребятам, спортсменам или сторонникам классики. Итальянка идеально подходит для прямых и вьющихся волос.



Мужская стрижка итальянка

Стрижка Канадка

Стрижка Канадка появилась после того, как с такой прической начали выходить канадские хоккеисты. Такой образ очень понравился мужчинам, поэтому они решили и себе попробовать так выглядеть. И теперь такую прическу используют не только спортсмены, но и все желающие.



Такая прическа подойдет элегантным мужчинам

Стрижка Пикс

Главное преимущество стрижки пикс в том, что она очень аккуратная и не имеет никаких возрастных ограничений. Прическа пикс подойдет тем, у кого прямые волосы. Правильная стрижка пикс выглядит так: волосы на висках стрижутся коротко, а основной объем на верхней зоне.



Стрижка пикс

Стрижка Британка

Стрижка Британка предназначена для молодых, энергичных и уверенных в себе мужчин. Она не подойдет ленивцами, ведь за этой прической надо ухаживать. Однако обладатели такой стрижки точно не останутся в стороне от женского внимания.



Стрижка британка

Стрижка Теннис

Стрижка теннис дарит своему владельцу презентабельный вид и строгость. Такая прическа подходит всем мужчинам, которые достаточно много времени проводят в спортзале. Разновидность мужской стрижки можно подобрать индивидуально в зависимости от типа внешности и формы головы.



Мужская стрижка теннис

Стрижка Пучок

Мужской пучок на волосах стал популярен с приходом хипстеров. Мужчины с длинными волосами создавали характерный пучок на голове, и уже потом, такая прическа стала трендовой. Что интересно, важным дополнением к такой прическе является борода, чтобы ваш образ выглядел цельным.



Стрижка пучок