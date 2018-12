Мужской журнал GQ назвал самых стильных мужчин года: рейтинг

Именитое издание для мужчин GQ назвал 50 самых стильных мужчин 2018 года. Модный рейтинг возглавил американский актер и музыкант Дональд Гловер.

Об этом сообщается на сайте издания.

Титул "Вest-dressed men of 2018" в этом году получил известный американский актер и исполнитель Дональд Гловер, также известный под своим сценическим именем Childish Gambino. По мнению издания, именно он "человек ренессанса новой волны", который удачно сочетает в своем гардеробе стиль 1970-х и современность.

Дональд Гловер стал самым стильным мужчиной по версии GQ / Getty Images

Второе место занял американский актер Джефф Голдблюм, известный по своим ролям в "Парк Юрского периода", "День независимости", "Тор" и многие другие.



Джефф Голдблюм занял второе место в рейтингеGQ / Getty Images

Тройку лидеров закрепил юный актер Тимоти Шаламе, известный ролями в фильмах "Интерстеллар", "Назови меня своим именем" и сериале "Родина".



Тимоти Шаламе занял второе место в рейтинге GQ / Getty Images

В топ-десятку также вошли такие звезды, как Ричард Мэдден из сериала "Игра престолов", рэпер Трэвис Скотт – любимый Кайли Дженнер, принц Чарльз – наследник британского трона, футболист Дэвид Бекхэм, певец Джон Ледженд, певец Гарри Стайлс и рэпер Skepta. Что касается других сорока "модников" мира, то вы можете посмотреть их на сайте журнала.

Напомним, что актер и рэпер Дональд Гловер (Childish Gambino) со своим хитом "This is America" вошел в рейтинг лучших синглов 2018 года по версии британского издания The Guardian. Исполнитель в августе этого года также стал номинантом музыкальной премии MTV Video Music Awards 2018 в двух категориях: "Лучшее видео с социальным посылом" и "Лучшая режиссура" (режиссер Hiro Murai).