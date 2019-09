Музыкальные новинки августа: 10 песен и альбомов, которые нельзя пропустить

Новый альбом Lana Del Rey, яркое возвращение Tool, премьера от Cigarettes After Sex, зажигательный клип Alina Pash – это далеко не все, чем порадовал нас последний месяц лета.

Среди всего музыкального мы выбрали 10 премьер августа, которые считаем достойными вашего внимания. Включайте громче и наслаждайтесь!

Альбом месяца Lana Del Rey – Norman F**king Rockwell

"Norman F**king Rockwell" – это шестой студийный альбом певицы Ланы Дель Рей. Первые синглы альбома – "Mariners Apartment Complex" и "Venice Bitch" – презентовали еще год назад, в сентябре 2018. А клипы уже успели отснять на такие композиции, как "Doin’ Time", "F**k It I Love You", "The Greatest" и "Venice Bitch".

В названии альбома использовано имя культового американского художника Нормана Роквелла, который в своих работах часто изображал жизнь обычных американцев. Певица объясняет, что такое название альбома – это характеристика современной американской мечты. Без политики тоже не обошлось.

Вот где мы (американцы, – LifeStyle 24) сейчас находимся – мы собираемся лететь на Марс, а наш президент – Трамп,

– отметила певица в интервью Vanity Fair.

Если отбросить политический и социальный аспект, то можно услышать легкое звучание, фортепианные баллады и меланхоличные песни, которые так подходят исполнительнице.

Слушать альбом Lana Del Rey – Norman F**king Rockwell на:

Google Play Music

iTunes

Lana Del Rey – Norman F**king Rockwell (слушать онлайн)

Возвращение месяца: Tool – Fear Inoculum

Возвращение не просто месяца, а первый новый материал от лос-анджелесского квартета Tool за целых 13 лет! Ожидания, хорошее продюсирование и мастерство музыкантов – сделали из альбома "Fear Inoculum" настоящую сенсацию.

Первые строчки чартов (альбом обошел новую работу поп-королевы США Тейлор Свифт и уже упоминавшийся альбом Ланы Дель Рей) и восторженные отзывы критиков – почти все заговорили об этом эффектном возвращении.

В альбом вошло 10 песен, но его продолжительность – почти полтора часа. Все потому, что некоторые треки длятся более 10 (а то и 15) минут, в частности "Fear Inoculum", "Pneuma" и "7empest".

Слушать альбом Tool – Fear Inoculum на:

Google Play Music

iTunes

Tool – Fear Inoculum (слушать онлайн)

Клип месяца: Alina Pash – Slukhay

Украинская певица Alina Pash презентовали клип на композицию "Slukhay" из ее альбома "PINTEA: GORY". Главная особенность клипа – это то, что он почти полностью является импровизацией.

По словам певицы, съемки велись в живых декорациях уличной вечеринки Block Party без всякой подготовки или сценария. Возможно, именно поэтому весь клип получился таким легким и невесомым, словно ты наблюдаешь просто за веселой репетицией.

Alina Pash – Slukhay (смотрите клип онлайн)

Cigarettes After Sex – Heavenly (сингл)

Американская эмбиент-поп-группа Cigarettes After Sex анонсировала выход своего второго альбома. Известно, что пластинка получит название "Cry", а послушать мы ее сможем уже 25 октября.

Чтобы подогреть интерес к новинке музыканты презентовали композицию со второго альбома "Heavenly". Это уже четвертая композиция за этот год, ранее был презентован "Crush", "Sesame Syrup" и "Neon Moon".

Cigarettes After Sex – Heavenly (слушать онлайн)

SunSay – Пари (сингл)

Новый сингл от украинской фьюжн-фанк группы SunSay "Пари" – это, наверное, лучший саунтрек для того, чтобы с благодарностью провести лето. И интересный факт – клип на эту композицию был снят на Бали всего за 100 долларов!

Атмосферность, любви и августовское тепло на берегу океана – что еще может быть лучше?

SunSay – Пари (клип с 32:40)

X Ambassadors – Optimistic (сингл)

Американские поп-рокеры X Ambassadors презентовали новую композицию "Optimistic". Эта песня о насилии в США, а в частности о реформе оружия.

По словам музыканта Сэма Харриса, именно из-за преступности он и его жена приняли решение о том, что они не станут родителями. Также музыканты заявили, что перечислят деньги в организации Everytown for Gun Safety, которая выступает за контроль над оружием и против насилия оружием.

X Ambassadors – Optimistic (слушать онлайн)

СБПЧ – Наверное, точно (альбом)

"Наверное, точно" – летний и танцевальный альбом, который стал уже девятым для СБПЧ. Название альбома, кстати, является почти дословным переводом названия альбома Oasis "Definitely Maybe", который был выпущен еще в 1994 году.

Сам альбом был записан спонтанно во время зимнего путешествия в Норвегию. Насмотревшись вдоволь на местные пейзажи, музыканты обустроили студию в арендованном доме с видом на озеро. Так появился альбом "Наверное, точно", который так не похож на холодную и заснеженную Норвегию! Пластинка наполнена радостными мелодиями, танцевальными ритмами и африканским грувом.

Слушать альбом СБПЧ – Наверное, точно на:

Google Play Music

iTunes

СБПЧ – Злой (слушать онлайн)

Экоманифест месяца: adm:t – Paket

Чтобы привлечь внимание к проблемам экологии украинская группа adm:t выпустили песню "Paket". И это не просто композиция, а настоящий экоманифест, который должен привлечь внимание на проблему использования одноразового пластика и важность мусоросортировки.

Чтобы максимально передать настроение песни, музыканты записывали шуршание пакетов вместо шейкера, использовали коробку из-под чипсов вместо перкуссии и играли на духовых инструментах из пластика вторичного использования.

"Paket" – это песня-призыв остановиться и оглянуться вокруг. Если каждый из нас начнет задавать себе вопрос: а что конкретно он сделал для экологии, возможно, нам удастся избежать катастрофы, – рассказал лидер adm:t.

adm:t – Paket (смотрите клип онлайн)

Саунтрек месяца: Thom Yorke & Flea – Daily Battles

Фронтмен культовых Radiohead Том Йорк и бас-гитарист Red Hot Chili Peppers Фли презентовали композицию "Daily Battles". Композиция прозвучит в новом фильме Эдварда Нортона "Сиротский Бруклин".

Thom Yorke & Flea – Daily Battles (слушать онлайн)

Дебют месяца: The S.L.P. — The S.L.P. (альбом)

Гитарист Kasabian Серджио Лоренцо Пиццорно презентовал первый сольный альбом, название которого созвучно с его инициалами – " THE S.L.P". Первый сольный трек был презентован в начале лета, а следовательно есть все основания говорить о том, что работа над альбомом длилась задолго до презентации сольного проекта.

В альбом вошло 11 позиций. Сам же музыкант отмечал, что единой идеи или стиля у пластинки нет, а весь сольный проект – это чистой воды эксперимент, в котором он хочет почувствовать творческую свободу от Kasabian. А вот удачный это эксперимент или нет – судить вам.

Слушать альбом The S.L.P. — The S.L.P. на:

iTunes

THE S.L.P. – Kvng Fv (слушать онлайн)