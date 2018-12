Лучшие украинские альбомы 2018 года, которые стоит услышать каждому

Украинской музыки ежедневно становится больше, и в 2018 наши музыканты подарили меломанам десятки новых альбомов. В течение года мы переслушали их все, отметили лучшие и теперь делимся с вами десяткой альбомов, которые являются важными для украинской современной музыки.

От лонгплея от симпатичных парней с Latexfauna и альбома группы Kazka, который готов побить все рекорды по просмотрам на YouTube, до первого за несколько лет альбома от "Вагоновожатых", а также интересных львовских проектов. Включайте громче и наслаждайтесь!

Вагоновожатые – Референс

Группа "Вагоновожатые" в конце осени презентовала первый крупный релиз за два года – альбом "Референс". Всего в альбом вошло 10 треков, среди которых и две первых в истории группы песни на украинском: "Бриф" и "Веаюфром".

Этот альбом мы готовили два года. В нем сплелись переживания и ощущения всех "Вагоновожатых", каждый из нас написал для пластинки свой трек. Возможно поэтому альбом получился более концептуальным и целостным. Если "Вассервага" был своеобразным адреналиновым взрывом, то "Референс" – наши наблюдения за обществом, своеобразный срез времени,

– комментируют релиз музыканты.

А если проще, то "Референс" – это десять историй о нас, о слабости, откровенные фобии, зависимость от гаджетов и соцсетей. Электронный саунд усилился, а лирика получила социально-политическую окраску. "Вагоновожатые" занимают особую нишу в украинской музыке, где им трудно подобрать конкурентов или даже коллег. Но это ей точно не помешало создать один из самых знаковых альбомов этого года.

ONUKA – MOZAЇКА

MOZAЇКА - это история о ряде впечатляющих стечений, обстоятельств и символов. По словам фронтвумен проекта ONUKA, каждая из десяти песен нового диска представляет собой отдельный музыкальный обломок, но соединившись вместе, все композиции символически формируют единый задуманный сюжет.

Некоторые композиции ("ХТО"," STRUM") рассказывают о личных переживаниях Наты и воспоминаниях. По-весеннему свежий танцевальный сингл ХТО посвящен любимому человеку. Жизнеутверждающий STRUM (совместно с оркестром НАОНИ) — бабушке, еще одному важному человеку в жизни Наты. В альбоме также снова встает тема Чернобыля. Но если песня "1986" из мини-альбома VIDLIK была пронзительной и трагичной, инструментальный номер ARKA звучит мягче.

Этот альбом прекрасный пример того, что музыканты смогли расширить масштаб звучания, но сохранить внимание к деталям. Именно поэтому участие в альбоме принял оркестр НАОНІ, детский хор "Зернышко", а к треку VSESVIT приложил руку легендарный Эрик Муке (Deep Forest). Без интересных инструментов и звуков тоже не обошлось – в альбоме можно услышать дридрам (индонезийский музыкальный инструмент), пианино из Одесского оперного театра и звуки льда, которая ломается.

Latexfauna – AJAHUASKA

В этом году группа Latexfauna выпустила свой первый лонгплей "AJAHUASKA". В альбом вошли 11 композиций группы, которые были представлены ранее, и еще два бонусных трека. Поэтому с уверенностью можно сказать, что это альбом сплошных хитов. Сразу после его выпуска музыканты начали работать над новым альбомом и несколько песен уже даже успели представить. Поэтому в 2019 наш ждет еще один интересный альбом!

А насчет "AJAHUASKA" - это инди-звучание, которое гармонично соединено с утонченным и вкусным суржиком. Много вопросов вызвала песня под названием "AJAHUASKA", в честь которой и был впоследствии назван альбом. Ведь слово созвучно с "аяваска" - это напиток, имеющий психотропный эффект, изготавливается коренными обитателями верхней Амазонки. Но у фронтмена есть другое объяснение.

Это выдуманная история о несуществующем племени, которое хочет оставаться диким и никогда не становиться на путь индустриализации, чтобы не растерять своей связи с живой природой и внутренним животным миром. И так случилось, что все последующие треки каким-то образом поднимают тему свободы или гармонии, – комментирует фронтмент группы Дмитрий Зезюлин.

Композиции "SLON", "SURFER" и "AUSTRALIA" перенесут вас на побережье океана и можно буквально почувствовать воздух, пропитанный свежестью и свободой. Довершением альбома стал уже известный ценителям творчества группы сингл "ALOE" – расслабляющий трек про старость и одиночество является заключительным не случайно. Именно изображение алоэ украсило обложку альбома, как символ растения аяхуаска в украинском быту.

Линия Маннергейма – Де твоя лінія?

Участники музыкального проекта "Линия Маннергейма", в состав которого входят Сергей Жадан, Олег Каданов (Оркестр Че) и Евгений Турчинов (Собаки в космосе) в 2018 записали и презентовали дебютный мини-альбом "Де твоя лінія?". Плохой работы у трех серьезных харьковских мужчин выйти и не могло :)

Из 5 треков альбома три – это стихи Жадана под мелодичные аранжировки. В частности, сюда вошла долгожданная "Юго-западная" и проникновенная "Ей 15". Композиции существенно отличаются от творческого сотрудничества "Собак" и Жадана. Музыка стала более размеренной, местами – интереснее. Здесь уже, возможно, и не получится погоцать, но вот насладиться симбиозом поэзии и музыки – запросто.

"Де твоя лінія?" – это пронзительный, лирический, порой горький альбом. Поэзия и музыка настолько гармонично дополняют друг друга, что оторваться от прослушивания трудно. И если на чистоту, то Сергей, вам действительно дается лучше рассказывать истории и читать стихи в полуэлектронном акустическом миноре, чем петь панк. Ждем новых работ с нетерпением!

Kazka – Karma

История трио Kazka развивается очень стремительно. Первую песню выпустили в марте 2017, и "Святая" сразу стала хитом! У Kazka не слишком обычный состав участников – фронтвумен Александра Зарицкая, саундпродюсер Никита Будаш и "духовик" Дмитрий Мазуряк. Он чаще всего сопровождает на свирели, но в его арсенале не только украинские инструменты. Там дудук, китайская флейта, арабская зурна и многое еще.

В первый альбом группы вошло десять песен: три уже известные - "Святая", "Дива", "Сама", перепев песни "Молчать" группы Скрябин и Ирины Билык и шесть новых композиций.

"Karma" – это безусловно украинский поп-альбом года, а каждая песня из него настоящий хит. KAZKA сочетает в себе изысканность и простоту, что конечно и привлекает слушателя. Умелое сочетание фолка и электроники делает группу поистине уникальным проектом. Поэтому этот альбом невероятно приятно добавлять в список лучших в этом году, ведь среди украинской поп-сцены таких достойных игроков еще не было.

The Hardkiss – Залізна ластівка

Украинская группа The Hardkiss порадовала выпуском третьего студийного альбома "Залізна ластівка", который без преувеличений можно назвать одним из лучших, которые группа создавал до этого. В альбом вошло 17 треков, а также четыре оригинальных послания от Юлии Саниной.

Сама же вокалистка сравнила новый альбом с коконом, в котором царит своя особая атмосфера. Треклист почти идеально поделен на две части. Первая – украиноязычные песни, которые звучат как романтическая тоскливость девушки. Вторая же часть – английская, сделана в стиле эпической скандинавской тяжелой музыки. Некоторые композиции просто созданы для того, чтобы стать саудтреками к динамичным фильмам.

В целом же музыкантам удалось совместить индастриал, трип-хоп, пост-панк и даже электронную музыку. Эксперимент музыкантам удался на все 100%.

Джамала – Крила

Осенью премьерой порадовала еще и Джамала. Певица презентовала новый студийный альбом "Крыла", в который вошли семь украиноязычных и три англоязычные композиции. Это ее первый альбом после Евровидения-2016, ведь после конкурса певица писала и творила. К тому же, частично альбом создавался в период, когда Джамала была беременной – это повлияло не только на содержание альбома, а еще и на звучание.

В альбоме можно услышать несколько музыкальных стилей: от минималистичной электронной музыки до насыщенного соула. И тут уже без сюрпризов - все традиционно спето на высшем уровне.

MOONZOO – Sad_dance

Рядом уж с известными и именитыми музикантим мы бы хотели отметить львовскую группу MOONZOO. В этом году они презентовали свой дебютный альбом "Sad dance", который было бы неправильно обойти вниманием. Не всегда же нужно быть невероятно популярным, чтобы творить действительно крутую музыку?

Sad dance – это не просто грустные танцы, это своеобразная полифония эмоций и ощущений, которые возникают при прослушивании музыки. Быть печальным когда тебе весело, быть веселым от того, что ты грустный – эта музыка именно об этом,

– так говорят музыканты о своем альбоме.

Релиз невероятно легкий – прослушать можно буквально на одном дыхании, а когда слушаешь, то волны меланхолии и ностальгии кажется готовы поднять шторм.

Vivienne Mort – Досвід

Творчество Vivienne Mort не ново или уникально. С ней мы знакомы давно, к тому же группу часто называют "классическим экземпляром инди-фолка". За годы существования удивлять своего слушателя должно бы становиться все труднее, но отнюдь не в случае с Vivienne Mort.

В новом альбоме группы удалось рассказать увлекательную историю своего развития и мировоззрения через музыку. "Досвід" - это некий проводник из мира ностальгии, сладкой, комфортной, однополярной грусти, детства и университетов в мир реальный, взрослый. Тексты песен стали глубже, интереснее, их хочется разбирать на слова и смаковать. Например, умело обыгранную цитаты о четырех солнцах из "Слова о полку Игореве", которые являются предвестниками катасрофы.

А еще "Досвід" – это путешествие, в котором есть сюжет, свой хронометраж и уникальный стиль. Между эпиграфом ("Экран") и интерлюдией ("Вчора") пролегает дорога в длину из 9 песен, в которых есть все – от радостной встречи с повисшей на волоске судьбы.

Vanek Foundation – Rookodiller

Основатель лейбла и опытный саунд-продюсер Ваня Клименко затеял собственный музыкальный проект – Vanek Foundation. Клименко известен на всю Украину как большой ценитель фанка, соула и джаза, который к тому же умеет его правильно писать, сводить и производить. И своим дебютным ЕР он в очередной раз это доказал.

Над записью работало 18 музыкантов и пятеро приглашенных голосов – друг лейбла Джамала, джазовая вокалистка Марьяна Головко (SUOK), соул-певец LAUD, рэпер The Very Jerry, а также новый подопечный лейбла Anyanya Grace.

ЕР "Rookodiller" – это атмосфера. Музыканты в деталях воссоздали атмосферу "золотой эпохи" фанка, соула и джаза. Здесь вам и эйсид джаз из 1990-х типа US'3 или Saskia Laroo, качественный соул, фанк в духе Jamiroquai и Prince и много-много всего.

Всем звуковым гедонистам посвящается!

Желаем в новом году еще больше крутых и качественных релизов! А своими любимыми альбомами от украинских музыкантов – делитесь в комментариях.