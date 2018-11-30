Период распевания песен Frank Sinatra и просмотров фильмов "Один дома" уже не за горами! И пока наши города еще не засыпало густым и пушистым снегом, а желание поставить елку не достигло своего максимума – давайте вспомним о музыке, которую подарил нам последний месяц осени.

Среди всего музыкального многообразия LifeStyle 24 выбрал 10 музыкальных премьер ноября, которые считаем достойными вашего внимания. Включайте громче и наслаждайтесь!

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Бумбокс – Твiй на 100%

Старый добрый "Бумбокс" вернулся – такое до боли знакомое размеренное звучание, простой и одновременно такой проницательный текст, который словно писали о каждом из нас. Все это о новой композиции группы "Твiй на 100%".

Это на сто процентов реальная история. Песня, на которую вдохновила меня встреча с одной из слушательниц, которая просто мне вывалила свою историю, а я эту историю отдал вам. Эта песня была написана быстро, за один перелет, может поэтому она такая драйвовая,

– так рассказывает Андрей Хлывнюк о новой песне.

Известно, что композиция войдет в альбом "Таємний Код". Первым синглом нового альбома стал дуэт с группой The Gitas – "Тримай мене". Композиция была презентована в июне 2018 года и наделала изрядного шума в сети! Еще бы, эту песню можно слушать на повторе, кажется, вечно.

Бумбокс – Твiй на 100% (слушать онлайн)

Вагоновожатые – Референс (альбом)

Группа "Вагоновожатые" в конце осени презентовала первый крупный релиз за два года альбом – "Референс". Всего в альбом вошло 10 треков, среди которых и две первые в истории группы песни на украинском: "Бриф" и "Веаюфром".

Этот альбом мы готовили два года. В нем сплелись переживания и ощущения всех "Вагоновожатых", каждый из нас написал для пластинки свой трек. Возможно поэтому альбом получился более концептуальным и целостным. Если "Вассервага" был своеобразным адреналиновым взрывом, то "Референс" – наши наблюдения за обществом, своеобразный срез времени,

– комментируют релиз музыканты.

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А если проще, то "Референс" – это десять историй о нас, о слабости, откровенных фобиях, зависимости от гаджетов и соцсетей. Каждый найдет себя в этих композициях.

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Вагоновожатые – Референс [Album mixer] (слушать онлайн)

Imagine Dragons – Origins (альбом)

Эта четверка американцев взорвала своими хитами не один стадион мира, а потом вышел новый альбом "Origins". Именно за него Imagine Dragons раскритиковали абсолютно все, кому было не лень.

Музыканты сами стали заложниками собственной популярности – прыгнуть выше головы мало кому удается. А наспех записывать альбом во время тура в этом случае точно не было лучшей идеей.

Популярность Imagine Dragons начала распространяться по миру радиоактивными синглами еще в 2012 году. Однако ударной мощи хватило на три с лишним альбома. В последнее время группу регулярно критикуют за предсказуемость и излишнюю простоту – иногда, надо сказать, заслуженно, но чаще все же несправедливо. Но согласитесь, что трудно не привыкнуть к музыке, которая постоянно звучит отовсюду.

Поэтому новый альбом Imagine Dragons, конечно, не сборник хитов, но это оправданно достойная и качественная работа. В альбоме есть слабые места, но сильных больше. Музыка без радикальных изменений, не очень сложная, но одновременно и не примитивная – такую музыку хочется слушать.

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Слушать Imagine Dragons – Origins на:

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Imagine Dragons – Bad Liar (слушать онлайн)

Noize MC – No Comments (EP)

Без всяких анонсов и лишних слов Noize MC презентовал новый EP, в который вошло четыре трека. Этот релиз уже успели назвать "самым мрачным" из всего творчества музыканта, и в какой-то мере с этим трудно поспорить. В целом же новые композиции очень напоминают раннее творчество – характерный флоу, четкий ритм и главное – мощные и пронзительные тексты.

Noize MC обратился к творчеству Иосифа Бродского и создал одну из лучших песен на его стихи, а также включил цитаты из стихотворения поэта в трек "В темноте".

Поэтому если вас откровенно раздражает погода и предновогодние заботы всех вокруг – то мы нашли прекрасное музыкальное сопровождение :) Но не перестарайтесь, все-таки этот EP хоть и напоминает раннее творчество Noize MC, но его "темную" сторону.

Noize MC – В темноте (слушать онлайн)

Latexfauna – Kungfu

Пропустить премьеру от "самых симпатичных" музыкантов было бы просто недопустимо! Трек "Kungfu" не о боевом искусстве, а о любви ко всему, чтобы мы не делали, а еще о смирении. И все это в обертке из тягучей музыки и уже даже родного суржика.

Для нас это самая странная песня из всех, которые мы делали. Кунгфу – это не просто драки с Джеки Чаном, это страсть ко всему, что мы делаем. Кунгфу – это баланс. Кунгфу – это закон. Кунгуфу – это Любовь,

– комментируют релиз музыканты.

Не будем спорить насчет "странной песни", но можем с уверенностью сказать, что если вы любите дрим-поп, то эта песня вам точно понравится.

Latexfauna – Kungfu (слушать онлайн)

ONUKA – Хащі

Новый трек "Хащі" вошел в альбом MOZAЇKA. По словам Наты Жижченко, трек записывали на колесах – в разных странах и городах во время гастролей. Партии музыкальных инструментов и вокал собирали на телефонах и ноутбуках.

"Хащі" в моем понимании – беспросветная пропасть. Их хотелось бы обойти, избежать. Но чем дальше идешь по жизни, тем чаще ловишь себя на мысли – куда не глянь, вокруг одни "Хащі",

– рассказывает Ната Жижченко.

ONUKA – Хащі (слушать онлайн)

В сети появился альтернативный клип на эту песню, в котором наши любимые депутаты занимаются в Верховной Раде всем чем угодно, но не работой. Советуем к просмотру :)

Zaz – Effet Miroir (альбом)

Французская певица Zaz выпустила новый альбом под названием "Effet Miroir", что в переводе с французского означает "эффект зеркала". Этот альбом стал четвертой студийной работой певицы, в него вошло 15 песен.

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Комбинируя элементы жанров шансон, поп, сальса и рок, "Effet Miroir" является воплощением надежд и убеждений самой Zaz. Если вам хочется покоя, французской легкости и непринужденности – то этот альбом специально для вас.

Слушать Zaz – Effet Miroir на:

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ZAZ – Demain c’est toi (слушать онлайн)

Los Unidades – E-Lo

Неизвестные Los Unidades – это группа Coldplay, которая решила изменить название. Пока вроде бы музыканты официально не объявили об этом, поэтому неизвестно во что такие эксперименты выльются. В записи нового трека "E-Lo" приняли участие Фаррелл Уильямс и хип-хоп-исполнитель Jozzy.

"E-Lo" является первой ласточкой из мини-альбома "Global Citizen Festival: Mandela 100", одноименного фестиваля в честь 100-летия Нельсона Манделы, который состоится 2 декабря в Йоханнесбурге (Южная Африка). Фронтмен Coldplay Крис Мартин заявлен среди хедлайнеров наряду с Бейонсе, Джей Зи, Эдом Шираном и другими известным музыкантами.

Los Unidades & Pharrell Williams – E-Lo (feat. Jozzy) (слушать онлайн)

MOONZOO – Sad_dance (альбом)

Львовская группа MOONZOO презентовала дебютный альбом "Sad dance", который было бы неправильно обойти вниманием. Не всегда же нужно быть невероятно популярным, чтобы творить оправданно крутую музыку? Да и как в этом месяце доказали Imagine Dragons, популярность – это еще далеко не все.

Sad dance – это не просто грустные танцы, это своеобразная полифония эмоций и ощущений которые возникают при прослушивании музыки. Быть печальным когда тебе весело, быть веселым от того, что ты грустный – эта музыка именно об этом,

– так говорят музыканты о своем альбоме.

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Релиз невероятно легкий – прослушать можно буквально на одном дыхании, а когда слушаешь, то волны меланхолии и ностальгии, кажется, готовы поднять шторм. Рекомендуется к прослушиванию! Особенно ярым интровертам :)

SunSay – Песня Земли

Неоднозначная премьера этого месяца. "Песня Земли" – большой проект SunSay совместно с фондом защиты дикой природы WWF и продакшн компанией Diagonal11. Это песня о ценности нашей планеты, природе, и о том, сохраним ли мы ее для своих детей.

"Песня Земли" – это обращение к человеку в любом месте планеты, призыв к осознанию единства людей и природы, нашей связи с планетой. Сохранение редких видов животных, лесов, переработка мусора, глобальное потепление, исчезновение культур малых народов – все это касается людей независимо от того, где они живут. Давайте будем внимательнее к природе и друг к другу. Еще хочется сказать, что это совместная работа украинцев с россиянами вне политики. В песне приняла участие закарпатская певица Алина Паш, мы писали вокал в Киеве, а продакшн делали в Петербурге,

– так прокомментировал выход песни сам музыкант.

Съемки видео проходили на Камчатке, в Карелии и на Кольском полуострове, на берегу Баренцева моря, а это еще больше подогрело волну ненависти к песне и самому музыканту. Кто ищет измену, тот найдет ее всюду. Поэтому мы публикуем, а решать, как всегда, вам – слушать или нет.

SunSay – Песня Земли (слушать онлайн)

И напоследок: уютной зимы и let it snow!