Музыкальные новинки мая: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать

Май удивил неожиданными дуэтами – вместе спели Ширан и Джастин Бибер, а еще Shy и Pianoбой, но на этом сюрпризы не закончились! Здесь и новый альбом после долгого молчания от Rammstein, а также пластинки от Hælos, The National и Woodkid. А еще вас ожидает настоящее открытие месяца – Lolo Zouaï! Готовы?

Среди всего музыкального многообразия мы выбрали 10 музыкальных премьер мая, которые считаем достойными вашего внимания. Включайте громче и наслаждайтесь!

Дуэт месяца: Ed Sheeran & Justin Bieber – I Do not Care

Этого дуэта фанаты одних из самых популярных поп-исполнителей ждали долго! В прошлый раз коллаборация Эда Ширана и Джастина Бибера была более чем успешной – совместный сингл "Love yourself" возглавил британский хит-парад UK Singles Chart и Billboard Hot 100.

Композиция "I Do not Care" уверенно движется в этом же направлении. Легкая и ритмичная песня имеет все шансы стать главным хитом этого лета. К тому же, недавно музыканты представили забавный клип на эту же песню, в котором они переодеваются в причудливые костюмы. А работа с зеленым фоном – это просто шедевр :)

Ed Sheeran & Justin Bieber – I Do not Care (смотреть онлайн)

кАчевники – Бодрый. Сторона Б (EP)

Солнечный трип-хоп, джазовые мотивы и тексты песен, насыщенные добром – это все про ЕР от группы "кАчевники". Вообще "Бодрый. Сторона Б" – это вторая часть дебютного альбома, который вышел еще в прошлом году.

Если для вас название группы пока неизвестно, то имена участников вы точно должны слышать – Андрей Запорожец (5'nizza, SunSay), Вячеслав Семенченко (MC Fame) и Денис Михальченко (Den Da Funk).

Такую музыку особенно советуем слушать теплыми летними вечерами, глядя на розовый закат. А если удастся услышать это удивительное сплетение трип-хопа, фанка и джаза вживую – даже не сомневайтесь!

EP кАчевники – "Бодрый. Сторона Б" на:

Google Play

iTunes

кАчевники – Город Х (слушать онлайн)

Shy & Pianoбой – Цілуй Мене

Это без преувеличения самая романтичная композиция этого месяца! Композиция "Цілуй Мене" от исполнительницы Shy и Pianoбой – это как глоток свежего воздуха после душной комнаты. Песня легкая и такая по-летнему теплая!

И как итог: выбирайте любовь, а не сигареты :)

Shy & Pianoбой – Цілуй Мене (слушать онлайн)

Альбом месяца: The National – I Am Easy To Find

Группа The National выпустил свой восьмой альбом "I Am Easy To Find". Все 63 минуты – это сплошное музыкальное сопровождение к легкой меланхолии и размышлениям о себе и своем месте в этом мире. Некоторые треки уже были представлены ранее – "Rylan", "Hairpin Turn", "You Had Your Soul With You", остальные – ранее не звучали для широкого круга слушателей.

Также The National выпустили короткометражный фильм с одноименным названием. Главную роль в нем сыграла актриса Алисия Викандер. В фильме показана история женщины от рождения до смерти, с акцентами на том, что формирует ее как личность. Героиня учится ходить, заводит друзей, становится матерью, встречается с проблемами в браке, переживает потери и стареет.

Фильм и альбом создавались параллельно. Несмотря на то, что в фильме звучат композиции из альбома – это отдельное произведение, а не дополнение к пластинке.

Альбом The National – I Am Easy To Find на:

Google Play

iTunes

I Am Easy To Find – A Film by Mike Mills / An Album by The National (смотреть онлайн)

The S.L.P. – Favourites (сингл)

Пока Kasabian отдыхают после записи альбома "For Crying Out Loud", гитарист группы Пиццорно попробовал свои силы в сольном проекте. Название группы "The S.L.P" расшифровывается очень просто, это инициалы самого музыканта – Серджио Лоренцо Пиццорно. И в мае музыкант презентовал сингл "Favourites".

В сингле нашлось место для хип-хопа, ритмичного бита и вокала британской рэп-исполнительницы Little Simz. По стилистике и звуку – влияние Kasabian присутствует, но оно не перебивает оригинальное звучание новоиспеченного проекта.

The S.L.P. – Favourites (слушать онлайн)

Камбэк месяца: Rammstein – Rammstein (альбом)

Альбом, который стоил 10 лет ожидания. Альбом, который вызвал бурю эмоций и споров. Альбом, который уже успел собрать вокруг себя несколько скандалов. В лучших традициях Rammstein.

Наибольший резонанс вызвала песня Deutschland ("Германия"). В клипе участники группы предстают в полосатых робах узников нацистских концлагерей, стоя на эшафоте с петлями на шее. Бывшая глава Центрального совета евреев Шарлотта Кноблох заявила, что музыканты "перешли красную линию". Сколько бы шквальной критики не лилось в сторону музыкантов, со стороны правления, со стороны самих слушателей, то, как музыканты говорят о сложной истории страны, как сочетают лирику с индастриал-метал звучанием – заслуживает уважения.

Еще одна песня, которая тоже вызвала непонимание, "Zeig dich", которая затрагивает церковную тему. В привычном стиле Rammstein, конечно. В композиции поднимают тему лукавой сути католической церкви и призывает ее последователей не прятаться за Богом.

Провокативный. Острый. Неудобный. Энергичный. Мощный. Это все о новом альбоме, который уже грозится стать культовым для группы.

Альбом Rammstein – Rammstein на:

Google Play

iTunes

Rammstein – Radio (слушать онлайн)

Hælos – Any Random Kindness (альбом)

Британцы Hælos презентовали свой новый полноформатный альбом "Any Random Kindness". Музыканты не изменяют себе – это прекрасная электронная музыка, которая приносит массу удовольствия, особенно если слушать ее в наушниках. Звук насыщенный и разнообразный, а сочетание попа и трип-хопа удивляют в каждом треке.

Всего в пластинку вошло 11 треков. Что касается смысловой нагрузки, то есть что повыбирать – от одиночества в социальных сетях до полного уничтожения планеты.

Альбом Hælos – Any Random Kindness на:

Google Play

iTunes

HÆLOS – So Long, Goodbye (слушать онлайн)

Woodkid – For Nicolas Ghesquière Louis Vuitton Works One (EP)

Французский музыкант Иоанн Лемуан, более известный как Woodkid, представил новый EP "Louis Vuitton Works One". Для музыканта это первая работа за последние три года. Как не сложно догадаться из названия, EP посвящено креативному директору модного дома Louis Vuitton Николя Гескьеру. Известно, что модельер и музыкант дружат уже давно. Woodkid часто появлялся на модных показах дома, а также создавал саундтреки для рекламных роликов Louis Vuitton.

Woodkid работал над пластинкой более двух лет. В EP вошло 6 треков, среди которых "On Then and Now", записанный совместно с актрисой Дженнифер Коннелли, а "Standing on the Horizon", записанный с певцом Moses Sumney. А вот вокала самого Woodkid в пластинке достаточно мало, хотя это вполне компенсируется насыщенным инструментальным сопровождением и хоровыми мотивами.

EP Woodkid – For Nicolas Ghesquière Louis Vuitton Works One на:

Google Play

iTunes

Woodkid – Seen That Face Before (слушать онлайн)

Alina Pash – ПИНТЯ: Гори (альбом)

Украинская певица Alina Pash представила первую часть своего дебютного альбома "ПИНТЯ: Гори", продолжение этой истории услышим уже 14 июня. Первая часть альбома состоит из 10 песен.

Альбом посвящен предводителю повстанцев Пинте Храброму, который жил в конце 17 века и погиб в бою. По легенде, Пинтя владел сверхъестественными способностями, а убить его могла только серебряная пуля. Сама Alina Pash называет этот альбом концептуальным, но от композиции к композиции она забывает о своем главном герое. Надеемся, что вторая часть будет менее отходить от намеченной сюжетной линии.

А вот к музыкальной составляющей здесь претензий совсем нет. Качественная электроника с хип-хопом и племенные напевы вместе с необычным вокалом – прекрасно работают вместе. Звучание и вокал часто сравнивают с МØ, FKA Twigs, М.И. и украинской группой ДахаБраха. Но это не отнимает того, что Alina Pash имеет свое звучание и свой голос, который не спутаешь.

Альбом Alina Pash – ПИНТЯ: Гори на:

Google Play

iTunes

Alina Pash – Slukhay (слушать онлайн)

Открытие месяца: Lolo Zouaï – Moi

"High Highs to Low Lows" – это дебютный альбом певицы Lolo Zouaï, который вышел в апреле, но его обошло внимание широкой публики. Однако о нем заговорили вновь после чарующего live-перфоманса совместно "Moi" с Vevo DSCVR.

Непринужденный лоу-фай, арабские мелодии и французские мотивы делают эту композицию легкой и ритмичной. Рекомендуем к прослушиванию!