Музыкальные новинки ноября: 10 песен и альбомов, которые нельзя пропустить

Новые альбомы от Coldplay, Pianoбой и Дельфина, премьеры от Latexfauna и Mujuice, а еще первые рождественские каверы. И это далеко не все, чем порадовали нас музыканты в ноябре.

Среди всего музыкального многообразия LifeStyle 24 выбрал 10 музыкальных премьер ноября, которые считаем достойными вашего внимания. Включайте громче и наслаждайтесь!

Иностранный альбом месяца: Coldplay – Everyday Life

Британский коллектив Coldplay выпустил экспериментальный и двойной альбом Everyday Life. Новая пластинка содержит 16 композиций. В новом альбоме неожиданно доминирует соул. Большинство аранжировок релиза – акустические, музыканты почти полностью отказались от электронных инструментов, как и от ярко выраженных припевов.

Однако все это не помешало альбому быть по душе поклонникам. Теплое звучание Coldplay смогли пронести сквозь годы и уже с первой композиции становится так тихо и спокойно.

Отдельного внимания заслуживает презентация альбома. Утром 22 ноября Coldplay вышли на крышу иорданского города, чтобы исполнить от начала и до конца свой новый двойной альбом "Everyday Life": первую часть, "Sunrise", на рассвете, вторую, "Sunset", соответственно, на закате. Невероятное сочетание музыки, соула и красоты утреннего неба!

Слушать альбом Coldplay – Everyday Life на:

Google Play Music

iTunes

Coldplay: Everyday Life Live in Jordan – Sunrise Performance (смотреть онлайн)

Latexfauna – Odyssey (сингл)

Столичные исследователи LATEXFAUNA презентовали новый сингл "Odyssey". В замысловатых текстах и странных аллюзиях текста здесь самостоятельно тяжело разобраться, как всегда :)

"Это наша ода самой крутой цивилизации, существовавшей на Земле – свободолюбивым грекам, которые лелеяли культ науки, свободы, физической культуры и искусства. Если внимательно смотреть Discovery, то поймете, насколько сильно они повлияли на нас и определили вектор развития западного мира. Поэтому дух хитроумного Одиссея будет сопровождать нас очень далеко, по ту сторону звезд и до самого конца", – пояснили участники группы.

Latexfauna – Odyssey (слушать онлайн)

Украинский альбом месяца: Postman – City Freak

Postman (сольный проект участника группы 5 Vymir Константина Почтаря) порадовал вторым студийным альбомом "Freak City". Всего в записи альбома приняли участие 10 музыкантов, что конечно не могло не повлиять на звучание. Добавились барабаны, драм-машина, а также струнные и духовые инструменты.

Всего альбом состоит из пяти англоязычных песен, трех песен на украинском и одной инструментальной композиции. При создании альбома Postman вдохновлялся гуцульским фольклором, а также группой Radiohead и Бобом Диланом. Результат получился больше, чем просто интересным!

Слушать альбом Postman – City Freak на:

Google Play

Postman – Northern Light (слушать онлайн)

Дельфин – Край (альбом)

Дельфин презентовал одиннадцатый альбом "Край", в котором продолжается линия пластинки "442". Правда, в новом альбоме уже нет таких прямых отсылок к событиям в России, тексты более завуалированные и личные.

"События вокруг нас, как бы нам этого не хотелось, все же влияют на нашу жизнь. В работе над альбомом "Край" я думал о том, какие в связи с этим мысли, чувства, состояния возникают у людей, и о том, какие процессы во внутреннем мире человека провоцируют внешние факторы", – так комментирует альбом Андрей Лысиков.

Музыкант называет "Край" альбомом с элементами антиутопии. Ключ к пониманию идеи альбома вынесен автором в название.

"Край" – слово многозначное. Край – это конец, граница, граница с отчаянием. Край – это и географическое место, страна бесконечных облаков. А в английском языке cry означает "плакать". Эти образы и смыслы очень подходят песням в альбоме и моему внутреннему состоянию во время их записи", – добавляет музыкант.

Слушать альбом Дельфин – Край на:

Google Play

iTunes

Дельфин – J2000.0 (слушать онлайн)

Pianoбой – ХІСТОРІ (альбом)

"Хісторі" – новый альбом Ріапобоя, которым он празднует 10-летний юбилей сольного творчества. К тому же, это первый альбом за 4 года, предыдущая пластинка "Take Off" вышла еще в 2015 году. В новом альбоме собраны жизнеутверждающие песни с богатыми аранжировками, большинство композиций – лирические. Здесь уже нет месяца остросоциальной лирике или неистовому джазу. Альбом очень спокойный и мелодичный.

Слушать альбом Pianoбой – ХІСТОРІ на:

Google Play

iTunes

Pianoбой – ДОЩ (слушать онлайн)

Клип месяца: СПБЧ – Часы

СПБЧ презентовали новый клип на песню "Часы", который, кстати, был снят в Киеве. Центральная фигура клипа – итальянский священник, словно из сериала "Молодой Папа". Он попадает в неоновую церковь с демонами, которые всячески его соблазняют.

Этот клип уже называют современной версией "Вия" Гоголя. Посмотреть здесь точно есть на что!

СБПЧ – Часы (смотреть онлайн)

Mujuice – Wormwood Star (сингл)

Электронщик Mujuice выпустил новый трек "Wormwood Star" с будущего альбома "Regress". В записи приняла участие вокалистка группы "СБПЧ" – Женя Борзых.

Известно, что новый альбом выйдет уже в начале декабря. И это будет уже вторая пластинка за год. До этого Mujuice выпустил сборник ремиксов на свой сингл "Die Young!".

Послушать композицию можно здесь: iTunes

Billie Eilish – Everything i wanted (сингл)

Билли Айлиш презентовала новую композицию "Everything i wanted". Это первая песня после выпуска дебютного альбома "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Новая меланхоличная композиция, в ней певица размышляет об успехе, благодарит за поддержку и не забывает и про критиков ее творчества.

Billie Eilish – Everything i wanted (слушать онлайн)

HAIM – Hallelujah

HAIM представили новый сингл и клип "Hallelujah". Новая композиция войдет в третий альбом HAIM, релиз которого запланирован на 2020 год.

Главная призыв песни – ценить людей, которые рядом с нами. Одна из участниц рассказала, что посвятила свой куплет подруге, которая умерла в возрасте 20 лет. Это навсегда изменило жизнь певицы.

HAIM – Hallelujah (смотреть клип онлайн)

Cover месяца: SunSay – All the Way

На утреннем шоу радио Аристократы SunSay перепел легендарную композицию Фрэнка Синатры "All the Way" под аккомпанемент пианиста и композитора Фимы Чупахина.

И, возможно, еще рано спешить с выводами, но этот кавер имеет все шансы стать лучшим сопровождением этого Рождества и Нового года!

Aristocrats Live: SunSay, Fima Сhupakhin – All the Way (cover Frank Sinatra)