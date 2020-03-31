От ДахаБраха до Дуа Липы: новая музыка марта, которую стоит послушать

Хитовая пластинка британской певицы Дуа Липы, неожиданный сюрприз от Die Antwoord, "бразильский" альбом лауреатов Шевченковской премии "ДахаБраха" и феминистический гимн Ирэны Карпы – такими музыкальными новинками отличился март 2020 года.

Первый месяц весны 2020 года все таки принес немалые результаты в мире музыки. Несмотря на пандемию коронавируса украинские и зарубежные артисты один за другим поражали меломанов новыми работами. Какую музыку не стоит обходить вниманием – смотрите в оригинальной подборке LifeStyle 24.

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Дуа Липа – Future Nostalgia (альбом)

Новая хитовая пластинка Дуа Липы недаром называется Future Nostalgia. В нем девушка черпает вдохновение из песен многолетней давности и переосмысливает музыкальное прошлое, совсем не ограничивая себя жанрами.

Как признается сама Дуа, при написании пластинки она слушала раннюю Гвен Стефани, Outkast и Принса. Всем бы так вдохновиться, чтобы выдавать столь достойные пластинки. Все 37 минут невозможно оторваться.

Слушайте новый альбом Дуа Липы – Future Nostalgia:

Astronata – Universe (EP)

Хрупкая и космическая Ната Смирина объединилась с саундпродюсером Ильей Мисюрой и создала проект Astronata. В нем исполнительница читает эмоциональные тексты под разножанровую электронику. От них то бегут мурашки, то хочется танцевать, то зависнуть и порассуждать о вечном. Новое альтер эго Нати нам очень нравится.

Слушайте Astronata – Universe: аудио

Latexfauna – Kosatka

В этой песне ребята из Latexfauna все такие же ироничные, однако не такие веселые и позитивные, как всегда. Дмитрий Зезюлин рассуждает о мужском кризисе среднего возраста и счастливом прошлом, когда не были нужны деньги, а все удавалось легко и просто.

Новый трек стоит отметить и потому, что он был записан уже в обновленном составе. Гитаристом группы стал Илья Случанко.

Слушайте Latexfauna – Kosatka: аудио

Qarpa – "Баби круті чуваки"

Qarpa нечасто радует новой музыкой, однако всегда угадывает необходимый момент. Свежую песню "Баби круті чуваки" группа посвятила Международному женскому дню и назвала "проявлением феминизма здорового человека".

В этом хулиганском треке озвучены все стереотипы, с которыми сталкиваются женщины практически каждый день.

Слушайте Qarpa – "Баби круті чуваки": аудио

U:LAV – "Лупа" (EP)

Свежая кровь молодой украинской музыки U:LAV, она же Анна Монастырская, находит темы для песен просто наблюдая за людьми вокруг. Ее дебютник "Лупа" показывает исполнительницу сразу с нескольких сторон: мечтательницей, что верит в сказки, и борцом за справедливость.

U:LAV – первый артист нового лейбла Revet Sound, а к EP приложили руку известный сотрудничеством с The Hardkiss и Vivienne Mort саундпродюсер Сергей Любинский и аранжировщик и мультиинструменталист Антон Панфилов.

Слушайте альбом U:LAV – "Лупа":

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"ДахаБраха" – Alambari (альбом)

Alambari – долгожданный пятый альбом от этно-хаос группы, творчество которой облетело в буквальном смысле весь мир. Журналисты уже успели окрестить их пластинку лучшей украинской пластинкой года.

Alambari записывался на студии в бразильском Сан-Паулу. Именно поэтому он так и называется. Аламбари – это муниципалитет в Бразилии, который входит в штат Сан-Паулу.

Слушайте группа "ДахаБраха" – Alambari: аудио

Die Antwoord – House Of Zef (альбом)

Кейптаунские рэперы-рейверы неожиданно для всех выдали новый альбом, который, вероятно, станет последним в творчестве группы. По крайней мере, именно это музыканты обещали ранее.

У новой пластинке неистовые Die Antwoord представили миру африканских артистов и еще глубже погрузились в зеф-культуру.

Слушайте Die Antwoord – House Of Zef: