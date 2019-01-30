"Музыка из могилы": легендарная группа Sepultura проведет тур по Украине

Популярная бразильская метал-группа Sepultura сыграет три концерта во Львове, Харькове и Киеве.

Sepultura гостила в Украине совсем недавно – в августе-2018 бразильцы были хедлайнерами фестиваля ZaхidFest. Но в Киеве звездная группа не зажигала уже 9 лет. Поэтому возвращения Sepultura фанаты ждут с нетерпением. Тем более, что приедут музыканты с хорошим подарком – презентуют новый, уже 14-й по счету альбом "Machine Messiah". А кроме того, конечно, сыграют и уже известные хиты – "Arise", "Roots Bloody Roots", "Attitude" и другие.

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Чем известна группа Sepultura? Название Sepultura переводится с португальского как "могила". Бразильская группа была создана в 1984 году, играла музыку во многих жанрах металла – в частности, death и thrash. Sepultura выпустила 13 полноформатных альбомов. На сегодня во всем мире продано более 15-ти миллионов их копий, что нетипично для групп с таким "экстремальным" стилем и свидетельствует о коммерческом успехе Sepultura.

Бразильцы любят разные эксперименты, поэтому не исключено, что на концертах в Украине зрители увидят и услышат какие-то необычные "изюминки". Один из самых грандиозных сюрпризов Sepultura – совместное исполнение песни "Roots Bloody Roots" с легендарным оперным певцом Лучано Паваротти.

Sepultura + Luciano Pavarotti - Roots Bloody Roots: смотрите видео

Украина, кстати, единственная страна, где Sepultura в этом году сыграет сразу три концерта. Группа посетит Львов – 5-го, Харьков – 7-го, Киев – 9-го апреля.

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