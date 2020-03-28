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Музыка лечит и мотивирует: подборка концертов для просмотра на карантине от Светланы Тарабаровой

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Светлана Тарабарова поделилась подборкой онлайн-концертов на карантине / Instagram / @tarabarova

Популярная украинская исполнительница Светлана Тарабарова каждый четверг радует поклонников онлайн-квартирниками в инстаграме. Также артистка поделилась подборкой любимых концертов, которые можно посмотреть на карантине.

Много украинских и мировых звезд на время карантина ввели традицию выступать в прямом эфире в инстаграме. Едва ли не каждый день можно услышать и увидеть любимых исполнителей, не выходя из дома. Светлана Тарабарова одной из первых среди отечественных исполнителей провела такое онлайн-выступление. Теперь артистка поделилась с подписчиками в Инстаграме подборкой живых выступлений кумиров миллионов, которые есть в свободном доступе в ютубе.

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В то время, когда вся планета страдает от пандемии коронавируса, чрезвычайно важна поддержка друг друга и забота о родных. В публикации звезда отметила, что музыка лечит и мотивирует. Она придает сил и подбадривает в трудные минуты.

Концерты, которые Светлана Тарабарова советует посмотреть на карантине:

  • Beyonce: live 2019 full concert HD
  • James Brown: Full concert-07/23/99 – Woodstock 99 East Stage Official
  • Etta James: Full concert- 08/17/91 - Newport Jazz Festival official
  • Coldplay: Everyday Life live in Jordan Sunset performance
  • Ed Sheeran: Live full show | magic radio
  • Mac Miller: Live from London
  • Lana Del Ray: ITunes festival 2012 (full concert HD)
  • Oh Wonder: live at pukkelpop 2017
  • Bruno Mars: live HD

Оставайтесь дома и наслаждайтесь хорошей музыкой. Пока в мире продолжается вспышка пандемии коронавируса, это лучший способ уберечь себя от болезни. Приятного просмотра!

Отметим, по состоянию на утро 28 марта в Украине зафиксировали 311 случаев коронавируса. От COVID-19 умерло 8 человек. Четырем лицам удалось выздороветь.

Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус в Украине LifeStyle Музыка Карантин в Украине 2020 Светлана Тарабарова
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