20 романтических хитов ко Дню Святого Валентина

Предлагаем подборку песен, которая поможет вам создать романтическое настроение в День Святого Валентина и хорошо провести время с любимым человеком.

В День всех влюбленных важно не только сделать приятный подарок любимому человеку, но и создать уютную атмосферу. Мы собрали для вас романтические хиты, которые хорошо дополнят ваш праздничный вечер любви.

День Святого Валентина 2019

Романтическая музыка ко Дню влюбленных:

1. "All of Me"

John Legend

Клип к песне "All of Me"

2. "Versace On The Floor"

Bruno Mars

Клип к песне "Versace On The Floor"

3. "Want To Want Me"

Jason Derulo

Клип к песне "Want To Want Me"

4. "Love Me Like You Do"

Ellie Goulding

Клип к песне "Love Me Like You Do"

5. "Give Me Love"

Ed Sheeran

Клип к песне "Give Me Love"

6. "Take Me To Church"

Hozier

Клип к песне "Take Me To Church"

7. "Дитина"

Бумбокс

Клип к песне "Дитина"

8. "Unsteady"

X Ambassadors

Клип к песне "Unsteady"

9. "Let Her Go"

Passenger

Клип к песне "Let Her Go"

10. "Таку як є"

ADAM

Клип к песне "Таку як є"

11. "We Found Love"

Rihanna ft. Calvin Harris

Клип к песне "We Found Love"

12. "Sugar"

Maroon 5

Клип к песне "Sugar"

13. "High Hopes"

Kodaline

Клип к песне "High Hopes"

14. "Way Down We Go"

Kaleo

Клип к песне "Way Down We Go"

15. "Your Love Is A Song"

Switchfoot

Песня "Your Love Is A Song"

16. "Місця щасливих людей"

Скрябін

Клип к песне "Місця щасливих людей"

17. "Come Tomorrow"

Barbra Streisand ft. Barry Gibb

Песня "Come Tomorrow"

18. Stay

"Hurts"

Клип к песне "Hurts"

19. "I'm Not The Only One"

Sam Smith

Клип к песне "I'm Not The Only One"

20. "Dusk Till Dawn"

ZAYN ft. Sia

Клип к песне "Dusk Till Dawn"