Музыка вместо лекарств: самые известные звезды мира выступят на онлайн-концерте в Нью-Йорке

Только недавно отгремел невероятный онлайн-концерт с участием Леди Гаги, Джона Ледженда, Элтона Джона и других звезд мира, чтобы направить деньги на благотворительность. А теперь же состоится похожий концерт, но на поддержку жителей Нью-Йорка в период пандемии коронавируса.

На новом виртуальном событии под названием Rise Up New York! (с английского – "Вставай, Нью-Йорк!") должны выступить такие знаменитости, как Дженнифер Лопес, Мэрайя Кэри, Барбара Стрейзанд, Стинг, Билли Джоэл, Бон Джови и другие артисты. Организатором нового онлайн-концерта стала актриса Тина Фей, которая призвала звезд поддержать всех жителей Нью-Йорка, которые пострадали от коронавируса и оказались в центре эпидемии болезни в США. Об этом сообщаюь в Vogue UA.

Концерт состоится 11 мая в прямом эфире в сотрудничестве с компанией iHeartMedia и крупнейшей организацией по борьбе с бедностью Нью-Йорка Robin Hood. "Нью-Йорк находится в эпицентре пандемии COVID-19. Это момент, когда мы все должны объединиться в одно сообщество и поднять общий дух населения" – заявил гендиректор Robin Hood Вес Мур.

Напомним, что совсем недавно состоялся еще один масштабный благотворительный концерт One World: Together At Home (с английского – "Один мир: вместе дома"), где в прямом эфире выступили такие звезды, как Леди Гага, Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Лиззи, Элтон Джон и другие звезды. Все деньги от просмотра концерта и другие пожертвования зрителей были направлены на борьбу с коронавирусом.

По состоянию на 6 мая в мире зафиксировано 3,7 миллиона больных коронавирусом. Из них почти 260 тысяч человек умерли и 1,2 миллиона выздоровели. США стали рекордсменом по количеству выявленных больных – 1, 2 миллиона жителей. Второе место по количеству инфицированных занимает Испания, а третье – Италия. В Украине пока зафиксировано 13 тысяч случаев заболеваний.