Музыкальная коллаборация года: Эд Ширан записал летний трек с Джастином Бибером

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Эд Ширан и Джастин Бибер выпустили песню
Эд Ширан и Джастин Бибер выпустили песню / www.nme.com

Неожиданно для всех меломанов два самых чувственных поп-вокалиста записали совместную песню. Эд Ширан и Джастин Бибер уже презентовали аудиоверсию трека I Don’t Care и признались, что готовятся к съемкам клипа.

Для обоих певцов выпуск новой песни символизирует перезапуск творческой карьеры. Ведь Эд Ширан выпустил последний альбом еще в 2017 году, а Джастин Бибер не радовал своих поклонников новыми треками с 2015-го.

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Ритмичная и легкая летняя песня I don'T Care уже стремительно покоряет сеть. Всего за сутки аудио прослушали свыше 1,8 миллиона поклонников Эда Ширана и Джастина Бибера, что может свидетельствовать о немалом успехе трека. Это и не удивительно, ведь оба артиста – одни из самых популярных поп-исполнителей США.

Слушайте новую песню Эда Ширана и Джастина Бибера – I Don’t Care: аудио

Перед выходом совместной песни Эд Ширан и Джастин Бибер намекнули на музыкальную коллаборацию, опубликовав фрагменты текста трека. Не упустили ребята и возможности пошутить: они создали фото, где нежно держатся за руки. Это изрядно рассмешило их поклонников.

 

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Теги: Музыка LifeStyle Джастин Бибер
Источник: LifeStyle 24
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