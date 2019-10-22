Музыкальная премия Jager Music Awards 2019: стали известны имена номинантов

Организаторы музыкальной премии Jager Music Awards объявили шорт-листы в 10 основных номинациях. Так, каждый сможет проголосовать за своего фаворита в категориях, каждая из которых призвана определить главные достижения в музыкальной индустрии за 2019 год.

Украинские популярные артисты стали номинантами в 10 категориях премии Jager Music Awards 2019: "Группа года", "Сингл года", "Видео года", "Хип-хоп артист года", "Рок-артист года", "Электронный артист года", "Лейбл года", "Событие года", "Диджей года" и "Вклад в индустрию".

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Проголосовать за своего фаворита можно от 22 октября до 1 ноября на сайте Jager Music Awards. Имена победителей станут известны 15 ноября в арт-галерее LAVRA на второй церемонии вручения Jager Music Awards. Специальным гостем церемонии станет британский электронщик Actress.

Билеты на объявление победителей Jager Music Awards, которое пройдет 15 ноября в Арт-галереи LAVRA, можно приобрести здесь.

Отмечается, что списки претендентов на награду были сформированы благодаря важнейшим исполнителям музыкальной индустрии Украины и Европы. Также кроме основных категорий на сайте начато открытое голосование в номинации Young Blood, которая создана для поиска новых имен на украинской сцене.

Номинанты премии Jager Music Awards 2019

Группа года

ДАХАБРАХА

LATEXFAUNA

YUKO

СИНГЛ ГОДА

P.PAT & YUKO – HRUSHKA

JERRY HEIL – ОХРАНА_ОТМЕНА

CAPE COD & JAMALA – КРОК

Jamala, Cape Cod – Крок: слушайте песню

ВИДЕО ГОДА

Alyona Alyona & Alina Pash – Падло

Дахабраха, Onuka, The Maneken, Katya Chilly – Голос Води

Monatik – Love It Ритм

Монатик – Love It Ритм: смотрите видеоклип

РОК-АРТИСТ ГОДА

O.Torvald

Sinoptik

Stoned Jesus

ХИП-ХОП-АРТИСТ ГОДА

Freel

Fo Sho

Alina Pash

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРТИСТ ГОДА

Wwwaaavvveee

Bejenec

Monoconda

ЛЕЙБЛ ГОДА

Aby Sho Music

Masterskaya

Vidlik

СОБІТИЕ ГОДА

Atlas Weekend

Monatik. Love It Ритм. Нск Олімпійський

Upark Festival

DJ ГОДА

Koloah

Omnia

Dj Kolosova

ВКЛАД В ИНДУСТРИЮ

Евгений Филатов

Иван Дорн

Kyiv Music Days