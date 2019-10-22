Музыкальная премия Jager Music Awards 2019: стали известны имена номинантов
Организаторы музыкальной премии Jager Music Awards объявили шорт-листы в 10 основных номинациях. Так, каждый сможет проголосовать за своего фаворита в категориях, каждая из которых призвана определить главные достижения в музыкальной индустрии за 2019 год.
Украинские популярные артисты стали номинантами в 10 категориях премии Jager Music Awards 2019: "Группа года", "Сингл года", "Видео года", "Хип-хоп артист года", "Рок-артист года", "Электронный артист года", "Лейбл года", "Событие года", "Диджей года" и "Вклад в индустрию".
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Проголосовать за своего фаворита можно от 22 октября до 1 ноября на сайте Jager Music Awards. Имена победителей станут известны 15 ноября в арт-галерее LAVRA на второй церемонии вручения Jager Music Awards. Специальным гостем церемонии станет британский электронщик Actress.
Билеты на объявление победителей Jager Music Awards, которое пройдет 15 ноября в Арт-галереи LAVRA, можно приобрести здесь.
Отмечается, что списки претендентов на награду были сформированы благодаря важнейшим исполнителям музыкальной индустрии Украины и Европы. Также кроме основных категорий на сайте начато открытое голосование в номинации Young Blood, которая создана для поиска новых имен на украинской сцене.
Номинанты премии Jager Music Awards 2019
Группа года
ДАХАБРАХА
LATEXFAUNA
YUKO
СИНГЛ ГОДА
P.PAT & YUKO – HRUSHKA
JERRY HEIL – ОХРАНА_ОТМЕНА
CAPE COD & JAMALA – КРОК
Jamala, Cape Cod – Крок: слушайте песню
ВИДЕО ГОДА
Alyona Alyona & Alina Pash – Падло
Дахабраха, Onuka, The Maneken, Katya Chilly – Голос Води
Monatik – Love It Ритм
Монатик – Love It Ритм: смотрите видеоклип
РОК-АРТИСТ ГОДА
O.Torvald
Sinoptik
Stoned Jesus
ХИП-ХОП-АРТИСТ ГОДА
Freel
Fo Sho
Alina Pash
ЭЛЕКТРОННЫЙ АРТИСТ ГОДА
Wwwaaavvveee
Bejenec
Monoconda
ЛЕЙБЛ ГОДА
Aby Sho Music
Masterskaya
Vidlik
СОБІТИЕ ГОДА
Atlas Weekend
Monatik. Love It Ритм. Нск Олімпійський
Upark Festival
DJ ГОДА
Koloah
Omnia
Dj Kolosova
ВКЛАД В ИНДУСТРИЮ
Евгений Филатов
Иван Дорн
Kyiv Music Days
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