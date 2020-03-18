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Музыкальную премию Billboard Music Awards 2020 переносят из-за коронавируса

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В мире уже успели отменить немало громких мероприятий в сфере моды, киноиндустрии и музыки. Перечень событий, которые откладывают из-за пандемии коронавируса, продолжила премия Billboard Music Awards 2020, которую планировали провести 29 апреля.

Сообщение появилось на официальном сайте ежегодной музыкальной церемонии Billboard Music Awards, которая определяет ведущих создателей индустрии и называет самые популярные синглы. Так, организаторы заявили, что стремятся действовать в соответствии с сегодняшними обстоятельствами и вынуждены перенести событие.

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Так, Billboard Music Awards 2020 должна была состояться уже 29 апреля, однако премию переносят на неопределенный срок. Представители мероприятия пообещали вскоре объявить новые даты и место проведения.

"Согласно нормам, установленным должностными лицами здравоохранения, и для обеспечения здоровья и безопасности наших артистов, поклонников, гостей и персонала мы откладываем Billboard Music Awards. Более двух десятилетий Billboard награждает лучших в музыке и мы с нетерпением ждем возможности поздравить невероятных артистов, которые возглавили чарты за последний год", – говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Billboard (@billboard)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Награды Музыка
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