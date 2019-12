Лучшие музыкальные альбомы 2019 от мировых и украинских исполнителей

В 2019 году редакция Lifestyle 24 прослушала десятки часов новой музыки, чтобы отметить только лучшие альбомы, которые можно смело добавлять в свои списки воспроизведения.

От дебютного альбома бунтарки Билли Айлиш, самой чувственной пластинки года Льюиса Капальди и лучшего альбома-коллаборации Эда Ширана к альбому Бумбокса, театрально-музыкальному перфомансу от Dakh Daughters и фольклорному хип-хопу в исполнении Алины Паш!

А на тех, кто дочитает до конца, ждет приятный бонус – 5 рождественских альбомов 2019 года, которые придадут атмосферности вашим праздникам. Включайте громче и наслаждайтесь!

5 лучших альбомов от мировых музыкантов 2019 года

Самый чувственный альбом года: Lewis Capaldi – Divinely Uninspired To A Hellish Extent

Льюис Капальди – главный британский певец этого года (пусть уже простит нам Эд Ширан), а "Divinely Uninspired To A Hellish Extent" – его дебютный альбом. Надрывный вокал, слегка хриплый голос, бесконечный поток клавиш, лирические песни о любви, конечно же, несчастной. Добавьте к этому глубокую самоиронию, прекрасное чувство юмора, небрежную прическу и румянец во время первых интервью. Именно так можно описать Льюиса и его творчество.

Ему только 22 и его альбом "Divinely Uninspired To A Hellish Extent" уже стал платиновым в Великобритании. Так в чем же феномен популярности? Здесь все до банальности просто. В эпоху, когда уже никого не удивишь прыгающими звездами под минус, когда даже мега популярная Билли Айлиш не может изучить текст и поет с листочком в руках, – Льюис пишет простые и понятные каждому песни, выкладывается во время живых выступлений и завораживает голосом. Стиль неосоула здесь как нельзя лучше подходит – и слова, и музыка берут за душу.

Дебют удался! Если вы устали от попа и непонятного хайпа рэп-исполнителей – альбом "Divinely Uninspired To A Hellish Extent" вам точно зайдет.

Жанр: blue-eyed soul / indie / pop

Google Play

Apple Music

Lewis Capaldi – Someone You Loved (клип)

Инди альбом года: Foals – Everything Not Saved Will Be Lost (Part 1, 2)

И снова британцы! Foals представили две части альбома "Everything Not Saved Will Be Lost", общая продолжительность которых почти полтора часа. Первая часть пластинки была номинирована на премию Mercury Prize за лучший альбом Великобритании и Ирландии.

По звучанию пластинка довольно отличается от предыдущих работ группы. В январе прошлого года Foals покинул басист Уолтер Джерверс. И это не только участник группы, но и один из его основателей. Это не могло не сказаться на настроении музыкантов. Однако нельзя сказать, что уход Джерверса имел только негативное влияние. Новый альбом – совсем другой, концептуальнее и сложнее с музыкальной точки зрения.

Главное и самое заметное изменение в звучании – это влияние электронной музыки. Конечно, этим уже никого не удивишь в 2019 году. Однако Foals сохранили тот баланс между электронной музыкой и гитарным саундом, и в результате получилось нечто совершенно новое и необычное. Первая часть – танцевальная, вторая – более тяжелая. Поэтому выбирайте сами, какая из них вам больше по душе. Однако лучше они звучат вместе, как и задумывали музыканты :)

Жанр: indie rock / dance-rock / dance-punk

Google Play: Part 1, Part 2

Apple Music: Part 1, Part 2

FOALS – Like Lightning (клип)

Дебют года: Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

В 2017 году Билли Айлиш хватило одного EP, чтобы в 16 лет откатать 4 мировых тура! В этом году певица презентовала свой дебютный альбом и нам трудно даже подумать о его последствиях... Ведь только представьте, еще до релиза в Apple Music этот альбом скачали более 800 тысяч раз!

Что же такого особенного в 17-летней девушке в мешковатой одежде, которая сейчас имеет более 40 миллионов подписчиков в Instagram? Как правило, это объясняют искренностью и откровенностью. Например, певица страдает синдромом Туретта (наследственное нейропсихическое расстройство, которое характеризуется многочисленными моторными тиками мышц). Соответствующий диагноз поставили в 2018 году. После того, как певица заявила об этом в социальных сетях – последовали сотни таких же признаний от фанатов. Своим примером Билли показывает, что не нужно бояться или стыдиться самого себя.

Ладно, неужели только искренностью можно создать армию фанатов? Не совсем. Здесь в действие вступают ироничные и остроумные тексты, авантюрный нуар-поп, аккуратные мелодии, шепот, грув и полутона. Все это делает Билли не похожей ни на одну из певиц, которые вы слушали раньше.

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" – качественный поп-альбом, за который не стыдно. Сингл с этого альбома – "Bad Guy" – вышел на первое место в Billboard Hot 100. К тому же, Билли стала первым исполнителем, который родился в XXI веке и возглавил Hot 100.

Жанр: pop / avant-pop / art pop

Google Play

Apple Music

Billie Eilish – bad guy (клип)

Альбом-коллаборация года: Ed Sheeran – No.6 Collaborations Project

Суперзвездный отряд или 22 друга Эда Ширана – так можно охарактеризовать его четвертый студийный альбом "No.6 Collaborations Project", который состоит из 15 песен-коллабораций.

Эд собрал в одной пластинке исполнителей из совершенно разных направлений, среди них – Khalid, Camila Cabello, Cardi B, Justin Bieber, Travis Scott, Eminem, 50 Cent, Skrillex, Chris Stapleton, Bruno Mars и другие. Кажется, если бы не этот альбом, эти музыканты никогда не встретились в рамках одной пластинки.

Через такой звездный состав здесь лирика, легкие и танцевальные композиции, хип-хоп, рэп и рок-н-ролл! Несмотря на такую ​​гремучую смесь альбом получился довольно цельным. Он слушается на одном дыхании и между треками совсем не ощущается каких-то резких переходов. К тому же, из-за коллаборационизма с различными музыкантами и соответственно различными музыкальными направлениями – Эд смог раскрыть себя по-новому. Теперь уже язык не повернется сказать, что ему удаются только романтические баллады или песни для первого свадебного танца.

"No.6 Collaborations Project" стал платиновым в Великобритании, а также дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200.

Жанр: pop / hip-hop / R & B

Google Play

Apple Music

Ed Sheeran & Justin Bieber – I Do not Care (клип)

Атмосферный альбом года: Lana Del Rey – Norman F ** king Rockwell

Критики пророчили Лане Дель Рей всего несколько удачных песен и забвение. Однако певица упорно доказывает обратное и в этом году Дель Рей выпустила, наверное, лучший свой альбом на сегодняшний день – "Norman F ** king Rockwell".

Во-первых, кто такой Норман Роквелл и что он сделал певице? Рокуэлл культовый художник для США ХХ века. Он изображал быт простых людей и воспевал "американскую мечту". Нечто похожее творили и художники СССР – именно те картины, где все счастливы, улыбчивы и уверенно смотрят в светлое будущее.

Лана подошла к этой теме с дозой здравой самоиронии. Отсюда в текстах сарказм и маты (но их как раз в меру). По звучанию – здесь никаких кардинальных изменений. Все песни медленные, спокойные и печальные. Однако именно за это Лана и полюбилась фанатам – за атмосферу и эстетику. В альбоме невероятно красивые аранжировки, которые подчеркивают чувственный вокал.

Альбом получил положительные отзывы критиков, композиция "Venice Bitch" была признана песней года журналом Esquire, а первые три композиции альбома достигли топ-10 чарта Alternative Digital Songs от Billboard.

Жанр: soft rock / psychedelic rock / pop / psychedelic pop

Google Play

Apple Music

Lana Del Rey – Doin 'Time (клип)

5 лучших альбомов от украинских музыкантов 2019

Заслушанный до дыр альбом года: Бумбокс – Тайный код: Рубикон. Часть 1 / 2

Признаемся честно, Бумбокс не выпускает плохих или даже посредственных синглов и альбомов. Каждый раз в самое сердце. Каждый раз так по-настоящему, что песни невозможно снять с повтора.

"Тайный код: Рубикон" – первый альбом за последние шесть лет. Если быть более точным, это первая часть альбома, в который вошли семь песен, включая невероятные дуэты с Тиной Кароль "Безодня" и с Сашей Чемеровым "Тримай мене". Вторую часть пластинки музыканты презентовали 13 декабря – и это была любовь с первой секунды.

Пластинка получилась очень лиричной, местами пение переходит в надрывный крик или шепот. Наибольшего внимания заслужили дуэты. "Тримай мене" – одна из лучших коллабораций, которые были у Бумбокса. Относительно "Безодні" с Тиной Кароль – все не так однозначно. Судя по отзывам, есть львиная доля поклонников, которым вокал Кароль, мягко говоря, не зашел. Хотя именно Хлывнюк настоял на таком звучании.

Читайте также: Музыкальные новинки июля: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать

В первой части особого внимания также заслуживают "ДШ" и "Побачимось". Последняя выделяется на фоне других песен легким джазовым звучанием с очень сильным текстом. Во второй части отличаются роковая "Малюнки на стінах" и лирические "Твій номер", "Впало небо", а также испанская версия "Тримай мене".

Жанр: rock / pop

Google Play: Часть 1, Часть 2

Apple Music: Часть 1, Часть 2

Бумбокс и Тина Кароль – Безодня (клип)

Фольклорный альбом года: Alina Pash – ПИНТЯ: Гори / ПИНТЯ: Місто

В Украине ниша качественного хип-хопа пустует, а потому неудивительно, что любые альбомы в этом жанре – имеют европейские или американскее корни. Особенно выделяется на этом фоне Алина Паш, которая в 2019 году представила дебютный двойной альбом "Пинтя" (Гори / Місто).

Пластинка – это чистое этно-звучание в перемешку с урбан-саундом, хип-хопом и его вариациями. Относительно названия альбома, то Пинтя – это некий закарпатский Робин Гуд, поэтому тема фольклора пропитана через весь альбом, что в плане звучания, что в плане содержательного наполнения.

Закарпатская атмосфера, необычные аранжировки и различные вокальные стили – сделали свое. Слушать альбом интересно, не знаешь, что ожидать от каждого нового трека. В итоге получилась качественная поп-музыка с элементами хип-хопа и украинским фольклором.

Жанр: ethno / hip-hop / pop / electro

Google Play: ПИНТЯ: Гори, ПИНТЯ: Місто

Apple Music: ПИНТЯ: Гори, ПИНТЯ: Місто

Alina Pash – Slukhay (клип)

Театрально-музыкальный альбом года: Dakh Daughters – Air

В последнее время о фрик-кабаре Dakh Daughters мало, что было слышно. Казалось, что пик популярности пришелся на песню "Rozy / Donbass", а дальше должен бы пойти на спад. К тому же, мы говорим о довольно специфическом жанре фрик-кабаре.

Однако, как оказалось, Dakh Daughters работали над новой пластинкой. "Air" – более нуарная, поэтическая и тонкая работа в плане музыки. Да, здесь все еще есть ощущение скрипящего паркета в театре, здесь есть этно-звучание, но звучит это все по-другому. Здесь больше музыки, меньше театра.

В пластинку вошло 7 композиций, часть из них – это стихи украинских писателей – Павла Тычины, Майка Йогансена, Николая Холодного. К тому же, музыканты не просто используют готовый текст, а наслаивают на него собственные тексты и переживания. Получается так искусно, что не выявить где текст Dakh Daughters, а где – цитирование.

Читайте также: Музыкальные новинки мая: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать

В общем альбом вышел философским, атмосферным, печальным и одновременно достаточно ироничным. Пластинка раз доказывает, что театральному коллективу удается делать музыку гораздо лучше (в том числе, более качественно), чем это делают многие другие исполнители в Украине.

Жанр: freak cabaret / dark cabaret

Google Play

Apple Music

Dakh Daughters – Inshe Misto (клип)

Самый разнообразный по звучанию альбом года: Tik Tu – Ulitakis

Тернопольское трио Tik Tu в этом году выпустили свой второй альбом "Ulitakis", который объединяет максимально много различных жанров и инструментов, которые были задействованы для записи. Так давайте разбираться в этом музыкальном калейдоскопе!

Tik Tu играют в разных жанрах – от инди-попа до психоделики. Для создания своей музыки группа использует орган, перкуссии, скрипки, банджо, флейту и другие инструменты. Для записи "Ulitakis" также добавили шумовые какофонаторы, аналоговые клавишные, а некоторые звуки были специально конвертированы через кассетные рекордеры. Также к работе над альбомом был приглашен артист тернопольского симфонического оркестра, который разнообразил альбом звучанием тромбона.

Относительно жанровой специфики – здесь тоже все не так просто. В "Ulitakis" смешали регги, синти-поп, лаундж и многое другое. При этом все это вместе производит целостное впечатление! Альбом хочется слушать еще и еще, ища что-то новое и совсем неслыханное по сей день.

Жанр: indie pop / synth pop / electro

Google Play

Apple Music

Tik Tu – Ulitakis (полный альбом)

Ска-панк альбом года: Жадан и Собаки – Мадонна

"Мадонна" – это уже пятая студийная работа харьковской ска-панк группы "Жадан и Собаки". По словам Сергея Викторовича, эта пластинка – лучшая на сегодня работа группы. Мы в свою очередь, с ним согласны и имеем на это несколько собственных причин.

Во-первых, Жадан в контексте группы уже не писатель, а настоящий рок-музыкант. Декламацию стихов под музыку писатель оставил для своих других проектов, а для проекта "Жадан и Собаки" Сергей Викторович оставил концентрированный ска-панк.

Альбом получился очень актуальным, многослойным и эмоциональным. И при этом он не грустный, а глубоко самоироничный.

Жанр: ska / punk / ethno

Google Play

Apple Music

Жадан и Собаки – Мальви (клип)

5 лучших рождественских альбомов 2019

Ниша рождественских альбомов в Украине тоже пустует, это более американская история. Но несмотря на это, трудно себе представить новогодние праздники без классических атмосферных композиций, вроде "All I Want for Christmas Is You" от Mariah Carey, "Last Christmas" от "Wham!" или "White Christmas" от Otis Redding. В этом году музыканты презентовали новые альбомы с рождественскими песнями, а мы отобрали для вас – только лучшие.

Bing Crosby – Bing At Christmas

Бинг – это голос, который полностью является синонимом Рождества, несмотря на то, что певец уже давно не с нами. "Bing At Christmas" – это альбом, в котором оригинальный вокал Бинга Кросби объединили с современным престижным оркестром Великобритании – Лондонским симфоническим оркестром.

Этот альбом вдыхает новую жизнь в лучшие песни Кросби. В частности, пластинка включает в себя легендарный кавер "White Christmas", который Бинг Кросби записал еще в 1942 году. И на сегодняшний день – это самый популярный синг в мире, продажи которого превышают 50 миллионов во всем мире.

Google Play

Apple Music

Bing Crosby – White Christmas (2019)

Mariah Carey – Merry Christmas (Deluxe Anniversary Edition)

В этом году королева Рождества – Марая Кэри – отмечает 25-ю годовщину своего знакового альбома "Merry Christmas". Именно эта пластинка принесла успех исполнительнице, а сингл "All I Want for Christmas Is You" попал в Guinness World Records, как лучшая рождественская композиция.

Читайте также: Мэрайя Кэри презентовала новую версию клипа на песню "All I Want for Christmas Is You"

Специально к годовщине певица выпустила Deluxe Anniversary Edition, который содержит оригинальный альбом, а также бонусный диск. И тут самое интересное! На бонусном диске есть запись ранее опубликованного концерта – это выступление 1994 года в Нью-Йорке, в Соборе святого Иоанна Божественного. Некоторые записи также можно посмотреть на YouTube.

Google Play

Apple Music

Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You (Live at St. John The Divine)

Robbie Williams – The Christmas Present

"The Christmas Present" – это первый рождественский альбом британского певца-исполнителя Робби Уильямса. Удивительно как вокал Робби очень гармонично вписывается в рождественское звучание, дополняют его богатые на трубы и саксофоны аранжировки. Песни звучат очень празднично и атмосферно!

Google Play

Apple Music

Robbie Williams – Time For Change

John Legend – A Legendary Christmas: Deluxe Edition

Один из основных представителей нео-соула Джон Ледженд представил Deluxe Edition его прошлогоднего рождественского альбома "A Legendary Christmas". Если вы любите рождественские композиции с джазовыми нотками – тогда это альбом для вас!

Google Play

Apple Music

John Legend – This Christmas

Lea Michele – Christmas In The City

"Christmas In The City" – третий студийный и рождественский альбом американской исполнительницы Лии Мишель. Кроме известных композиций ("It's the Most Wonderful Time of the Year", "Silent Night", "White Christmas"), в альбоме также есть и оригинальная композиция – "Christmas In New York".

Google Play

Apple Music

Lea Michele – Christmas in New York

Желаем вам уютных праздников и хорошей музыки в новом году!