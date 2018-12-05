Музыкальные итоги 2018: что слушали украинцы на Apple Music в течение года

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Лучшие песни 2018 года согласно рейтингу Apple Music
Лучшие песни 2018 года согласно рейтингу Apple Music / Instagram/ @applemusic

Компания Apple подвела итоги музыкальных предпочтений жителей разных стран. Список исполнителей и песен, которые были популярны в Украине, уже опубликовали на официальном сайте.

Корпорация Apple заботится о поклонниках своей продукции, поэтому в 2015 году создала сервис для прослушивания новой музыки на их устройствах. Руководители ресурса Apple Music подвели итоги самых популярных песен, исполнителей и даже победителей в различных номинациях.

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Поэтому в 2018 в Apple выбирали "лучшего исполнителя", "альбом года", "песню года" и "прорыв года". Список имен был опубликован на официальной странице Apple Music в Instagram. А топ-100 песен, которые слушали украинцы в течение 2018 года можно просмотреть на официальном сайте компании. Мы подобрали десять музыкальных новинок, которые являются первыми в рейтинге.

Топ-10 пісень згідно українського рейтингу Apple Music
Первые 10 песен согласно украинскому рейтингу топ-100 в Apple Music / скриншот с официального сайта Apple

Победители в номинациях

Лучшим исполнителем стал канадский рэпер Drake.

Смотреть видео на песню Drake – In My Feelings:

В номинации "Альбом года" победила Кейси Мусгравс со сборником Golden Hour.

Смотреть клип на песню Кейси Мусгравс – Нigh Horse (видео):

"Песней года" стала музыкальная композиция "I like it" Cardi B, Bad Bunny & J Balvin.

Смотреть видео на песню "I like it" Cardi B, Bad Bunny & J Balvin:

А звание "Прорыв года" получила Juice WRLD.

Смотреть клип Juice WRLD на песню "Lucid Dreams":

 

Теги: LifeStyle рейтинги Apple Музыка Новости культуры
Источник: 24 канал
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