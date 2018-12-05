Музыкальные итоги 2018: что слушали украинцы на Apple Music в течение года
Компания Apple подвела итоги музыкальных предпочтений жителей разных стран. Список исполнителей и песен, которые были популярны в Украине, уже опубликовали на официальном сайте.
Корпорация Apple заботится о поклонниках своей продукции, поэтому в 2015 году создала сервис для прослушивания новой музыки на их устройствах. Руководители ресурса Apple Music подвели итоги самых популярных песен, исполнителей и даже победителей в различных номинациях.
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Поэтому в 2018 в Apple выбирали "лучшего исполнителя", "альбом года", "песню года" и "прорыв года". Список имен был опубликован на официальной странице Apple Music в Instagram. А топ-100 песен, которые слушали украинцы в течение 2018 года можно просмотреть на официальном сайте компании. Мы подобрали десять музыкальных новинок, которые являются первыми в рейтинге.
Первые 10 песен согласно украинскому рейтингу топ-100 в Apple Music / скриншот с официального сайта Apple
Победители в номинациях
Лучшим исполнителем стал канадский рэпер Drake.
Смотреть видео на песню Drake – In My Feelings:
В номинации "Альбом года" победила Кейси Мусгравс со сборником Golden Hour.
Смотреть клип на песню Кейси Мусгравс – Нigh Horse (видео):
"Песней года" стала музыкальная композиция "I like it" Cardi B, Bad Bunny & J Balvin.
Смотреть видео на песню "I like it" Cardi B, Bad Bunny & J Balvin:
А звание "Прорыв года" получила Juice WRLD.
Смотреть клип Juice WRLD на песню "Lucid Dreams":