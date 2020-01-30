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Музыкальный фестиваль Atlas Weekend назвал третьего хедлайнера

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Группа Placebo / Facebook / Atlas Weekend

Самый масштабный музыкальный фестиваль лета Atlas Weekend назвал третьего хедлайнера. Им стала британская рок-группа Placebo.

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2020 в четверг, 30 января, объявил кто присоединится к числу хедлайнеров рэпера ASAP Rocky и американского альтернативного хип-хоп дуэта Twenty One Pilots. Так, в число главных гостей вошла рок-группа из Великобритании Placebo.

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Что известно о группе Placebo?

Placebo – британская группа, которая исполняет композиции в стиле альтернативный рок. Основана в 1994 году двумя музыкантами Брайаном Молко и Стефаном Олсдалом. На счету группы 6 студийных альбомов, тысячи концертов по всему миру. Британский дуэт неодноразоро выступал в Киеве, в частности в рамках фестиваля Atlas Weekend в 2019 году. Сейчас Placebo в студии работают над восьмым лонгплеем.

PLACEBO – Every You Every Me: смотреть видео онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Новости культуры Новости Киева рок-музыка Музыка Atlas Weekend
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