Музыкальный фестиваль современного искусства Glastonbury отменили из-за коронавируса

Фестиваль Glastonbury-2020, который должен был состояться 24 – 28 июня в Великобритании отменили из-за угрозы распространения коронавируса. Один из крупнейших фестивалей в мире не будет перенесен на другую дату.

Таким болезненным для фанатов решением поделились организаторы Glastonbury, которые еще буквально несколько дней назад не собирались его переносить или отменять из-за пандемии коронавируса. Но новые мероприятия, объявленные британским правительством по ограничению массовых мероприятий, сделали невозможным открытие фестиваля. Об этом сообщают на сайте фестиваля.

К теме Евровидения-2020 отменили из-за коронавируса

Известно, что фестиваль обычно собирает в местечке Гластонбери на фестивале более 200 тысяч человек. Дирекция мероприятия сообщила, что более 135 тысяч человек, которые уже прислали аванс за билеты (аванс – 50 евро, полная стоимость – 270), могут или вернуть себе средства, или положить их на депозит для покупки билетов на Glastonbury-2021.

Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас всех в будущем году, а до тех пор посылаем вам свою любовь и поддержку,

– говорится в заявлении организаторов Glastonbury.

Добавим, что в этом году на фестивале Glastonbury должны были выступить такие звезды, как Лана Дель Рей, Тейлор Свифт, Пол Маккартни и другие.

Что известно о Glastonbury?Нынешний фестиваль должен был быть 50-м по счету, поскольку впервые его провели в 1970 году. Этот фестиваль считают "британским Вудстоком" и является одним из самых важных событий в музыке в Великобритании. Кроме рок-выступлений там можно увидеть и танцевальные номера, и фольклорные, и театральные, а также художественные экспозиции.

Какие музыкальные мероприятия отменили в этом году из-за коронавируса – читайте тут.