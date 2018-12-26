Музыканты легендарной группы U2 выступили посреди улицы Дублина: эффектные видео

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Музыканты легендарной группы U2 выступили посреди улицы Дублина
Музыканты легендарной группы U2 выступили посреди улицы Дублина / Twitter / @daniDpVox

Перед католическим Рождеством солист группы U2 Боно и гитарист Эдж решили удивить своих поклонников. Легендарный ирландский коллектив выступил прямо посреди Дублина.

Известные артисты отказались от каких-либо почестей и выбрали одно из самых людных мест в столице Ирландии – Графтон-стрит. Перед неожиданным выступлением участников группы U2 представили, как "двоих ребят с севера Дублина". Поэтому никто из очевидцев не надеялся, что увидит легендарных артистов.

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Прямо посреди рождественского праздника Боно и Эдж, на концерты которых стремятся попасть миллионы поклонников, исполнили новые песни с последнего альбома и новогодние композиции. Смущенная толпа не сдерживала своего восторга с первых же аккордов. Впоследствии артисты рассказали, что выступили с благотворительной целью. Боно и Эдж обратились ко всем ирландцам и туристам с просьбой помочь финансово организации "Simon Community", которая занимается бездомными.

Неизвестно, какую сумму удалось собрать участникам U2. Однако ирландцы были в восторге от такой инициативы музыкантов. Они заполонили сеть эффектными кадрами с выступления Боно и Эджа.

 

Теги: LifeStyle благотворительность Музыка Ирландия
Источник: 24 Канал
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