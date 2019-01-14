"Мы чертовски устали":Кит Харингтон из "Игры престолов" рассказал о финале сериала для глянца GQ

Звезда фэнтезийного сериала "Игра престолов" стал гостем нового выпуска мужского издания GQ Australia. Актер не только рассказал о семейной жизни с Роуз Лесли, а также поделился мыслями о восьми годах пребывания на съемочной площадке сериала.

Об этом сообщается на сайте. Для стильной фотоистории британец Кит Харингтон одел несколько street-style образов, которые состояли из удобных футболок, пальто, курток и брюк. Стилистом модных "луков" стал Мэтью Брокс, а автором январской обложки и фотоистории – Дэн Мэй.

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Кит Харингтон для GQ Australia / GQ Australia

В интервью 32-летний киноактер признался, что все годы съемок сериала "Игра престолов" вымотали его как физически, так и эмоционально.

Последний сезон, скорее всего, был придуман для того, чтобы нас сломать. Мы все были эмоционально разбиты после окончания съемок. Не знаю, плакали мы от грусти из-за того, что все закончилось, или просто от того, что чертовски устали. Мы практически не спали. Помню, когда все закончилось, многие сказали: "Я люблю этот период в жизни и буду грустить, но с меня достаточно",

– искренне признался актер.



Кит Харингтон для GQ Australia / GQ Australia



Кит Харингтон для GQ Australia / GQ Australia

В частности, Кит в очередной раз поблагодарил сериал за то, что нашел там свою любовь и жену Роуз Лесли: "Наши будущие дети смогут увидеть, где именно встретились их родители. Эта мысль меня радует. Я благодарен этому шоу за все, но больше всего как раз за то, что встретил Роуз". Стоит добавить, что с актрисой Харингтон женился в июне 2018 года на севере Шотландии.



Кит Харингтон для GQ Australia / GQ Australia



Кит Харингтон для GQ Australia / GQ Australia

Напомним, что сегодня, 14 января, стало известно о точной дате выхода финального сезона сериала. По информации телеканала HBO, первый эпизод 8 сезона в США выйдет 14 апреля.