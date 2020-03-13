Мы едем домой на карантин, – Орландо Блум прекратил съемки в сериале из-за коронавируса

Голливудский актер Орландо Блум объявил в сети, что съемки популярного сериала "Карнивал Роу" остановили из-за вспышки коронавируса. Сейчас он едет в США, где пробудет на карантине.

Как известно, съемочный процесс вели в столице Чехии – Праге. И хоть в городе не такая критическая ситуация, как в Италии, авторы кинопроекта решили остановить работу над созданием 2 сезона "Карнивал Роу".

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Сейчас Орландо Блум сообщил, что возвращается в США. Вероятно, его и других американцев, которые возвращаются из Европы, поместят на 2-недельный карантин в клинику. В то же время актер оптимистично настроен и уверен, что коронавирус отступит уже через несколько недель.

Мы едем домой на карантин. Мы возвращаемся домой в США, по крайней мере, я возвращаюсь домой. Кажется, это действительно безумие из-за коронавируса, но делаем правильно и лучше будем в безопасности. Через несколько недель мы победим этого "плохого парня",

– написал Орландо Блум в обращении к поклонникам.

Что известно о сериале "Карнивал Роу"? Первый сезон кинопроекта "Карнивал Роу" получил бешеную популярность на Amazon. Сериал рассказывает о мире, в котором живут мифические существа. Все они покинули свои дома из-за войны. Однако идиллию нарушают таинственные убийства, которые могут повлечь кровопролитие между существами. За расследование берется детектив и фея-беженка, которых сыграли Кара Делевинь и Орландо Блум. Премьера состоялась на потоковом сервисе Amazon 30 августа 2019 года.

К слову, Орландо Блум и Кэти Перри ожидают появления первенца. Певица также не отменила запланированные мероприятия из-за коронавируса. Известно, что беременная Кэти Перри находится в Австралии, где красовалась на нескольких светских событиях.