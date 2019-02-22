Мы готовы на все, – солистка группы KAZKA сделала заявление перед финалом Нацотбора

Украинская певица Александра Зарицкая, которая является вокалисткой популярной группы KAZKA, решила сделать очередное заявление перед своим выступлением на финале Нацотбора Евровидение-2019. Артистка призналась, что участие в шоу станет ее битвой с волнением.

Украина замерла в ожидании результатов финала Национального отбора Евровидения-2019. Грандиозное шоу начнется в 19 часов, следовательно все меломаны будут наблюдать, как выступают их фавориты и узнают, кто же получил возможность представлять страну на международном конкурсе.

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И пока все вокалисты готовятся во второй раз представить свою песню, группа KAZKA опубликовал очередное заявление в сети. Солистка коллектива Александра Зарицкая призналась, что звездные судьи Нацотбора были правы: главным боем для нее будет борьба с волнением. Именно это, по словам Евгения Филатова, помешало артистке идеально исполнить песню Apart.

Было непросто, но вот мы в финале. Впереди – моя главная битва. Битва с моим волнением. Кто из нас победит? Не знаю. И хочу поблагодарить всех, кто рядом. Наша команда, семьи, наши непревзойденные слушатели. Вместе с вами мы готовы на все,

– написала Александра Зарицкая, добавив фото с репетиции.

Что известно о выступлении KAZKA на Нацотборе Евровидения-2019

Группа KAZKA за считанные месяцы завоевала потрясающую популярность в мире. После триумфа на премии M1 Music Awards и возглавления международных чартов коллектив решил покорить еще одну вокальную вершину – Евровидение-2019.

Однако их выступление с песней Apart обернулось немалым скандалом. Александра Зарицкая не идеально исполнила композицию, чем вызвала шквал комментариев в сети. Люди заявили, что звезде не место на Евровидении, ведь беквокал поет значительно лучше нее. Во время второго полуфинала Нацотбора даже запустили своеобразный флешмоб с хештегом #NOKAZKA.

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По результатам голосования жюри и зрителей, популярный коллектив все же завоевал себе место в финале. Однако звездные судьи отметили, что Александре Зарицкой нужно очень много работать над вокалом. Джамала добавила, что исполнение песен вживую остается главной проблемой KAZKA, а Евгений Филатов добавил, что причиной неудачного выступления было и чрезмерное волнение солистки.

Выступление группы KAZKA на Национальном отборе Евровидения-2019: смотрите видео