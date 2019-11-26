Мы это так просто не оставим, – Ирма Витовская о скандале в Госкино

Украинское киносообщество возмущено результатом конкурса на должность главы Госагентства по вопросам кино и видит в этом момент вероятной политической коррупции.

Об этом в эфире 24 канала рассказала актриса Ирма Витовская и пояснила: "Одним из предположений является то, что это момент возможной политической коррупции. Потому что кандидат проходит все конкурсы, выходит единственный в финал, а на собеседовании просто срезается. Поэтому мы вышли под стены Госслужбы, чтобы выяснить, что же все-таки произошло".

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На вопрос ведущей, на самом деле кандидатом от власти был вроде режиссер сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко, она ответила: "Он был в начале конкурса, но он срезался, кажется, на английском языке. Кандидат должен свободно общаться на нем, потому что это встречи и сотрудничество с западными партнерами и вообще для любого чиновника это является абсолютной нормой".

Представители киноиндустрии объединились и это просто так не останется, потому что очень не хочется, чтоб эти достижения за пять лет сдвинулись,

– отметила Ирма Витовская.

Она объяснила, что Юлия Синькевич однозначно будет подавать в суд из-за решения комиссии агентства по вопросам госслужбы.



Юлия Синькевич

"С нашей стороны, то мы хотим, чтобы пересмотрели последнюю собеседование и чтобы Юлия Синькевич была признана победителем этого конкурса. Новый конкурс будет проходить два месяца – это оттяжка, а нас это не устраивает. У нас есть два варианта, что с этим делать, - два очень дружеских и есть третий – очень не дружелюбный. Я надеюсь, что здравый смысл победит. Если мы не играем в демократию, а исповедуем ее, то мы оставляем эту историю и идем справедливо", – добавила актриса.

Что известно об избрании главы Госкино?

Госкино без главы уже несколько месяцев. А единственная кандидатка Юлия Синькевич, которая набрала достаточное количество баллов на трех этапах тестирования, не прошла собеседование с комиссией агентства по вопросам госслужбы. Украинская киноиндустрия убеждена, что собеседование была нечестным и видят в этом политический подтекст. Есть подозрения, что это место держали для "своего" кандидата от власти.

Юлия Синькевич является начальником Одесского кинофестиваля уже 10 лет, а также культурным менеджером и продюсером. Кроме этого, она является известной личностью за рубежом.