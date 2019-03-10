Мы как раз вовремя остановились, – Роман Скрыпин об отказе Украины от участия в Евровидении-2019

Украинский журналист Роман Скрыпин, который случайно стал причастным к Национальному отбору на Евровидение-2019, также прокомментировал отказ Украины от участия в песенном конкурсе. По его словам, это не проигрыш, а скорее наоборот – победа.

Скандальное интервью Романа Скрыпина с группой ANNA MARIA, которое состоялось накануне финала Нацотбора Евровидение-2019, до сих пор безумно обсуждают и активно комментируют. Как ранее отметил журналист, он случайно стал причастным к песенному конкурсу, поскольку не думал, что после разговора с группой, который состоялся на крымскотатарском канале, поднимется такой скандал.

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В эксклюзивном интервью для LifeStyle 24 Роман Скрыпин прокомментировал также отказ от участия в Международном этапе песенного конкурса, который состоится в Тель-Авиве. Он отметил, что у него складывается впечатление, что Украина не проиграла, а наоборот – выиграла.

Мы выиграли, потому что это заставит пересмотреть механику Национального отбора. Вспоминаем, как Приходько представляла Россию, Алексеев – Беларусь... Я хочу, чтобы на Евровидении Украину представили украинские исполнители, и чтобы песня была на национальном языке,

– отметил Роман Скрыпин.

Он привел пример сербов, которые не чураются своего языка, о чем свидетельствует победа Марии Шерифович, которая победила в Евровидении-2007 с песней, которую выполняла на родном языке.

Поэтому мы – не проиграли. Мы как раз вовремя остановились, нужно сделать паузу,

– добавил журналист.

Тут @skrypin дивиться Євробачення і не може зрозуміти, чому конкурс став таким заполітизованим. pic.twitter.com/tmmbjwslE0 — #Грішин (@grishyn_ua) 23 лютого 2019 р.

Однако Роман Скрыпин отметил, что его настораживает позиция "если выиграет Россия, мы туда не поедем". Он утверждал, что его это удивляет, как минимум потому, что в Россию на Олимпиаду представители Украины ездили. По его словам, позиция должна быть одна: либо никто не едет в Российскую Федерацию, или прекращать разделение между "одним можно, а другим нет".

Это вещи взаимосвязанные, но о них никто не хочет говорить. "Зачем вы смешиваете политику и искусство?". Они всегда были и будут связаны. То же касается политики и спорта. "О, спорт, ты – мир!". Выражение понятно, так как во время Олимпиад останавливались войны. Но это не значит, что спорт – вне политики. Если он вне политики, тогда прекратите выполнять государственные гимны и поднимать флаги. Просто – "соревнования спортсменов",

– отметил Роман Скрыпин.

Также он добавил, что если на Евровидении каждая страна представлена ​​собственным флагом, то Национальный отбор должен быть действительно национальным, а не "отбором ваты".