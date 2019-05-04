Мы не друзья, – Шарлиз Терон впервые прокомментировала слухи о вражде с Анджелиной Джоли

Голливудская актриса Шарлиз Терон, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, прокомментировала слухи о вражде с Анджелиной Джоли. Звезда выбрала достаточно лаконичную форму, чтобы опровергнуть все новости о напряженных отношениях с коллегой.

Произошло это во время эфира Watch What Happens Live. Журналист Энди Коэн спросил во время блиц-опроса о слухах, которые всколыхнули СМИ в январе 2019 года. Тогда инсайдеры говорили, что Шарлиз Терон и Анджелина Джоли уже давно враждуют между собой. И поводом для этого стал не Брэд Питт, а роли в кино, за которые они обе боролись.

Читайте также: Пренебрегла личной жизнью из-за детей: Шарлиз Терон рассказала о самом интимном

Со времени распространения скандальной новости прошло несколько месяцев, как голливудская звезда получила возможность публично прокомментировать все. Шарлиз Терон призналась, что все это бред, ведь с Анджелиной Джоли она почти не знакома.

Я фактически ее не знаю. Мы не друзья, не проводим время вместе. Мы встречаемся исключительно на светских мероприятиях. И она всегда очень милая и приветливая,

– рассказала Шарлиз Терон.

Смотрите фрагмент интервью с Шарлиз Терон: видео

Что известно о романе Брэда Питта и Шарлиз Терон?

В начале 2019 года западные СМИ взорвались новостью: голливудский красавец Брэд Питт решился на новые отношения и закрутил роман с Шарлиз Терон. Инсайдеры сообщали, что симпатия актеров переросла в романтические свидания, которые длятся уже более 6 месяцев. Сам роман начался после того, как Шарлиз и Брэд снимались для рекламной кампании наручных часов Breitling.

Однако актриса взялась опровергнуть эти слухи. Во время популярного шоу с Эллен Дедженерес Шарлиз Терон заявила, что сейчас у нее нет бойфренда, а роман с Брэдом Питтом – фейк журналистов.

"Я одинока уже около десяти лет. Просто кто-то должен "вырастить" мне пару и подвести познакомиться. Я абсолютно открыта для этого", – в шутку сказала Шарлиз Терон.