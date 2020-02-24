Мы не можем нравиться всем, – Go_A отреагировали на критику в сети

В минувшую субботу, 22 февраля, мир узнал имя представителя Украины на Евровидении-2020. Абсолютными фаворитами финала Национального отбора стала этно-группа Go_A. Однако даже среди звезд отечественного шоу-бизнеса нашлись те, кто раскритиковал музыкантов. Коллектив отреагировал на хейт в сети достаточно лаконично.

Победителем национального отбора на Евровидение-2020 стала електрофольк-группа Go_A, которая завоевала максимальное количество баллов от зрителей и судейского корпуса. На сцену международного конкурса в Роттердаме они выйдут с украиноязычной песней "Соловей". В то время, как публика и судьи были единодушны в своем решении, на страницах социальных сетей нашлись сотни тех, кому творчество музыкантов оказалась не по вкусу.

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В интервью для сайта ТСН.ua, группа Go_A прокомментировала слова хейтеров, которые беспощадно критикуют музыкантов начиная от вокальных способностей и до фальшивых этнических мотивов в песне "Соловей". Так, форнтвумен коллектива Екатерина Павленко уверяет, что не шокирована такой реакцией в обществе, ведь каждый слушатель имеет право на свое мнение.

Мы понимаем, что как группа мы не можем нравиться всем. Например, я с удовольствием могу слушать рок-музыку, но это не значит, что я слушаю все рок-группы. Каждый человек имеет право сказать то, что он думает,

– ответили артистка.

Кроме того, Go_A высказались отноительно скрытого смысла, который украинцы вкладывают в их сингл. Даже певец Тарас Тополя обвинил группу в том, что они представляют Украину в образе беспомощной девушки, страдающей от несчастной любви к парню: "На самом деле, мы не вкладывали все эти смыслы. А то, что они их там видят, мне кажется, это не наши проблемы. Мы точно ничего такого, чтобы унизить нашу Украину, туда не вкладывали". Исполнители отметили, что девушка, жизнь которой отображена в песне, совсем не обездоленная и не обиженная. Она сумела достойно выйти из ситуации и выдержать разлуку, несмотря на большую любовь к парню Ванюше.

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Стоит отметить, что сразу после объявления результатов на группу Go_A посыпалась критика и обвинения в унизительных для государства смыслах. Так, солист популярного коллектива "Антитела" Тарас Тополя назвал трек Solovey "абсолютно чужеродной эстетикой". Украинский композитор Владимир Быстряков не оценил вокальные способности солистки – "девушка голосит-выводит этот фолк-ужас". А продюсер Алена Мозговая, которая является женой участника конкурса David Axelrod, назвала этномотивы победной песни псевдофольком.

Смотрите выступление Go_A в финале нацотбора Евровидения-2020: видео