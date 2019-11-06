Мы не одна большая семья, – бывшая жена Потапа рассказала об общении с Каменских

После роскошной свадьбы Потап и Настя Каменских демонстрируют особую семейную идиллию в сети. Однако не все столь идеально, рассказывает Ирина Горовая. В частности, звездная мачеха так и не смогла наладить дружеские отношения с единственным сыном Потапа Андреем.

Об этом бывшая жена рэпера рассказала в программе "Жизнь известных людей". Ирина Горовая утверждает, что не препятствует общению Потапа и Насти Каменских с 11-летним сыном. Однако теплых отношений у певицы с ребенком не сложилось.

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"Не очень они общаются. Но если мы где-то пересекаемся, то: "Привет, пока". Они могут поговорить, нет отрицания, но и нет теплых отношений. Мы не одна большая семья", – рассказала откровенно Ирина Горовая.

В то же время это не мешает общению Потапа с единственным потомком. Ирина Горовая рассказала, что рэпер – частый гость в их доме. Он находит время в своем графике для встреч с сыном Андреем и имеет с ним общее хобби.

Леша приходит, он наведывается к нашему дому, мы общаемся. Малый с ним ездит в футбол играть, мы ходим в кино семьей,

– добавила Ирина Горовая.

Известно, что Потап поддерживает своего сына Андрея в любых хобби. Так, рэпер с потомком стали ведущими одного из выпусков "Танцы со звездами 2019". Певец поддерживал школьника в прямом эфире и давал ему возможность вести беседу с участниками проекта. Перед выпуском Потап провел своеобразное обучение сыну, что растрогало не только Ирину Горову, но и всех поклонников рэпера в сети. В то же время Настя Каменских не пришла на шоу, о чем свидетельствует семейное фото.

Что известно о личной жизни Потапа?

В 2016 году Потап и его жена Ирина Горовая заявили о разводе. Впоследствии пара откровенно призналась, что официально развелась 2 года перед разглашением информации. Причин звезды решили не разглашать, однако отметили, что сохранили дружеские отношения после развода.



Уже в мае 2019 года Потап женился на Насте Каменских. Перед свадьбой артистка сообщала, что абсолютно счастлива с бойфрендом, не разглашая его имени. И хотя в сети давно подозревали, что избранником Каменских является Потап, только в день свадьбы все убедились в этом. На церемонию пара пригласила звездных гостей и бывшую жену рэпера Ирину Горовую.